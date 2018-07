Más de 5 mil personas participaron en la XI Carrera 10K Gatorade VLN Rock

Al menos 16 trabajadores de la Alcaldía de Los Guayos denunciaron que presuntamente son víctimas de hostigamiento para que renuncien a sus puestos de trabajo. En una reunión acudió ese grupo de funcionarios, aseguraron que la cifra supera los 50 afectados.

De acuerdo con uno de los entrevistados, Alexis Porte, con 24 años de servicio en la dirección de Infraestrutura, el propósito del alcalde, Miguel Burgos; es sustituirlos con su personal de confianza de los municipios Guacara, Naguanagua y San Diego.

“Me entero por una compañera que ,me dicen que mes tan llamando para presentarme en Recursos Humanos para que firme mi renuncia y yo les dije, cómo voy a renunciar a mi derecho; dónde está el aval que ellos tienen para sustituirme de mi cargo; si yo no tengo falta más bien la Alcaldía si me deben mas 180 días de vacaciones, A parte de que ellos quieren que yo me vaya me quieren dar dos lochas”, aseguró Porte quien además dijo que su salario integral no llega ni a mil 500 bolívares mensuales.

De acuerdo con Freddy Montero, quien labora desde hace 12 años en la dirección de Infraestructura; a este grupo de trabajadores se les viola el derecho a la defensa; incluso aseguró que hay quienes les han impedido el ingreso a su lugar de trabajo. “Estamos desasistidos a nosotros no se nos reconoce absolutamente nada y esta vejación la venimos sufriendo de una macera descarada”.

Trabajadores sin derecho a la defensa

En este sentido aseguró que “hay compañeros que les han pedido su renuncia sin darles el derecho a que se defiendan. Están violando la Ley del Estatuto de la Función Pública. A algunos se les está impidiendo a ingresar a sus sitio de trabajo, sin razón, sin justificación. Aclaró que en ese grupo de 50, algunos aceptaron y renunciaron.

Por su parte José Óscar Aguiar, 13 años de servicio en seguridad interna; denunció que en el ayuntamiento de Los Guayos le ofrecieron 134 millones para que renunciara; moto con el que no estuvo de acuerdo.

“Le dije que no porque esa no era la cantidad de plata que yo estaba esperando (le respondieron) es mejor que agarres esto porque están diciendo por ahí que por cada cédula que tu estas sacando en el Saime estás recibiendo 10 millones de bolívares”. A lo que Aguiar les exigió que presentaran pruebas.

“Si es una presión de que quieren que yo me vaya; denme mi plata que a mi me corresponde y yo me voy tranquilamente, sino seguiré luchando con mis compañeros para que nos den lo que nos corresponde”, advirtió.

En la reunión también expusieron en detalle su caso fue Raiza Pérez, trabaja el departamento de administración desde hace 15 años; Abelardo Uzcátegui con 11 años en seguridad interna, Luis Torres 23 años en el departamento de Hacienda; Cleider Yamilé Oliveros quien desde hace 13 años labora en Servicio General y Logística, Julio César Labrador; un funcionario con discapacidad que tiene 9 años laborando en la Alcaldía en la dirección de Cultura.

Los trabajadores aseguraron que mantendrán sus exigencias laborales y acudirán a Miraflores para presentarle el caso al Presidente de ser necesario.

ACN/Ana Ramos

