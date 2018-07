En la cancha de Los Guayos llueve más adentro que afuera

Es lunes, son las 8:30 de la mañana y el ánimo de los niños para jugar fútbol sala está a flor de piel. Sin embargo la lluvia va tomando la cancha de Los Guayos; y no precisamente porque no este techado. Es que el paso de los años desgastó el material que los protegía del catire y de los palos de agua.

El entusiasmo se desvanece a medida que ven que la lluvia no cesa. No hay muchas opciones para poder practicar su deporte. La calle es su otra opción pero el tránsito vehicular puede desencadenar un accidente.

Alfonzo Ordoñez, entrenador deportivo explicó la relevancia de este espacio deportivo; ubicado frente a la Plaza Bolívar de Los Guayos. Hacen vida tres escuelas deportivas: la Escuela de Fútbol Sala Deportivo Ordóñez, la Escuela de Baloncesto Los Guayos y la Escuela de Fútbol Sala Antonella del Sector Ali Primera.

Fútbol sala, baloncesto son algunas de las disciplinas que practican niños jóvenes que viven en el casco central de Los Guayos; sector La Línea, 23 de Enero; Santa Rosa, Libertador, Negro Primero y Alí Primera. Se trata de la única instalación para el entrenamiento y formación deportiva.

Cancha de los Guayos necesita más que un cariñito

Recientemente la Alcaldía mejoró la fachada con pintura, pero el problema de fondo no fue atendido. Los baños no funcionan, no hay iluminación. Los comités deportivos le pide a las autoridades que la rehabilitación sea completa; eso incluye la reactivación de dos locales internos que pueden ser utilizados como vestuarios.

Eduard Yépez, coordinador de Alternativa 1, explicó que este espacio destinado a la preparación deportiva es acechado por personas en condición de calle; que al ver que tienen acceso total a las instalaciones; toman el recinto en horas nocturnas, y hace sus necesidades fisiológicas allí.

Los comités deportivos que hacen vida en esta cancha junto a los vecinos de la sectores mencionados exigen al Alcalde Miguel Burgos su reparación, que cedan en concesión la cancha, entreguen implementos deportivos y la acondicionen para las diferentes disciplinas que ahí se practican, incluso están dispuestos a tramitar por otras vías los recursos.

ACN/Ana Ramos/NP

