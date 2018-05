El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, ratificó su compromiso de resolver el problema del transporte público en la entidad.

El mandatario regional se refirió a la importancia de resolver en corto plazo la crisis que

existe en esta área.

“El tema del transporte es uno de los temas fundamentales que yo mismo, gobernador del estado va a gestionar”, ratificó en su compromiso.

“Ustedes verán dentro de muy poco tiempo, que se me ocurrió para resolver el problema del transporte; si no lo resuelvo, les autorizo a que me echen la culpa a mí”.

“Cuando hablo de corto plazo es de 20 a 30 días”, aseveró.

Lacava: “No quiero caer en triunfalismo”

El gobernador Lacava, quien es Jefe de Comando de Campaña “Simón

Bolívar Carabobo”, que procura la reelección del presidente Maduro; se refirió al tema político-electoral, durante una rueda de prensa en Capitolio.

Reconoció el importante trabajo y despliegue de la estructura del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV); durante la impresionante movilización que protagonizó el pueblo carabobeño, el pasado martes 15 de mayo, en la Avenida Enrique Tejera de Valencia.

“No quiero caer en triunfalismo porque aquí es que nos queda trabajo de cara al 20-M; pero el ánimo, la actitud de este pueblo, a pesar de la guerra económica, a pesar del bloqueo y las

sanciones, (…) a pesar de eso, la consciencia de este pueblo y la dignidad de este pueblo

dio una demostración clara e inequívoca de cuál es la realidad en Venezuela”, dijo.

En relación al material electoral, el jefe del comando de campaña señaló que ya el Plan República asumió los más de 700 centros electorales de la entidad, mientras la entrega de credenciales está avanzando a buen ritmo.

Marlene Piña Acosta con nota de prensa/ACN

