La venezolana Yulimar Rojas, bicampeona mundial de salto triple bajo techo, sufrió un accidente automovilístico al chocar contra un autobús este viernes en el estado Anzoátegui.

A través de las redes sociales se dio a conocer que la atleta se dirigía al estadio José Antonio Anzoátegui lugar donde entrenaría.

Rojas y los demás involucrados se encuentran en perfectas condiciones. “No hay nada de qué alarmarse. Gracias a Dios no pasó a peor. Gracias a todos los que se preocuparon por mí. No hubo necesidad de ir a ningún otro lugar, solo fue eso y ya”, dijo la bicampiona.

Yulimar Rojas tuvo esta mañana un accidente al chocar contra una unidad de transporte público. – Rojas iba en camino al estadio JAA, lugar de entrenamiento. – No pasó a mayores. – Ella y todos están en perfectas condiciones. – ¡Gracias a quienes preguntaron!

#Anzoátegui #16Mar Esta mañana Yulimar Rojas fue parte de una colisión entre vehículos. La atleta se desplazaba en una camioneta Toyota FJ,cuando colisionó contra un autobus-transporte público-en la Av. Intercomunal sector Las Garzas. No hubo heridos graves en el accidente.

Yulimar Rojas: "No hay nada de qué alarmarse. Gracias a Dios no pasó a peor. Gracias a todos los que se preocuparon por mí. No hubo necesidad de ir a ningún otro lugar, solo fue eso y ya".

— Yanny (@Yannyfg) March 16, 2018