Trotamundos en busca de un puesto en semifinales ante Caracas FSC

Se vio bien en su primer bullpen. Así lo aseguró el coach de bullpen, Edwin Hurtado, luego del primer bullpen realizado por Henderson Álvarez, quien será el abridor del primer juego de la campaña para Navegantes del Magallanes.

En lo que fue el undécimo día de prácticas, todas en el complejo de PDVSA-VASSA de Guacara, el magener Omar Mavalé con su cuerpo de coachs y técnicos han logrado adelante bastante con los jugadores que se ido subiendo al barco eléctrico de la cara a la LVBP 2018-2019..

Álvarez: “El brazo estuvo bien”

Su primer bullpen y para el derecho valenciano dijo que pasó la prueba. “Gracias a Dios, el brazo estuvo bien. Vengo de jugar en México y sólo tuve un receso de dos semanas sin lanzar. Me sentí bien con mis pitcheos, con mi comando, poco a poco iré mejorando para el primer juego de la temporada”, comentó a prensa del club.

En total fueron 25 envíos, donde utilizó todo su repertorio, que le da al confianza necesaria con los pasos de los días.

El abridor del “Opening Day” ante Tigres en el estadio José Bernardo Pérez, el próximo 12 de octubre, tuvo foja en la 2017-18 de 2-4 y 7.68 de efectividad en ocho salidas con su ex antiguo equipo Tiburones de La Guaira.

Evaluado por Hurtado

“Se vio muy bien, con buena velocidad. Tiene que ajustar un poco su mecánica, pero por el trabajo que trae de haber jugado en Cancún, hace que no esté lejos de su máximo nivel” fue el análisis del coach de bullpen Edwin Hurtado.

“La idea es que él pueda lanzar en uno de los juegos de exhibición y tenerlo listo para el día inaugural” agregó Hurtado.

Agradeció palabras de “El Toro”

El diestro también recibió palabras de elogio de Carlos “El Toro” Zambrano, que agradeció el gesto.

“Son peloteros de mucha experiencia, si ellos ven que estoy haciendo algo mal me lo dirán y me aconsejarán. Como Carlos Zambrano, que me dijo que me vio muy bien, que todos lo pitcheos estaban bien, son consejos de alguien que tiene prácticamente toda su vida jugando pelota y hay que escuchar esos detalles que ayudan mucho”, resaltó Álvarez.

Segundo bullpen el domingo

El segundo bullpen del valenciano será el domingo y aumentará su número de envíos a 35.

Otros que realizaron su primer bullpen enfrentando bateadores fueron Mauricio Robles, Luis Rico, Juan González, Enmanuel De Jesús,Dionis Zamora; y Ricardo Velásquez. Cada uno lanzó dos entradas de 15 pitcheos, resaltó la nota.

El resto fueron actividades de en el infield, como rolatas, asistencias en las almohadillas y práctica de bateo.

El lunes al JBP

Informaron que este fin semana cierran su estadía en el complejo guacareño, pero partir con sus aperos a su casa,;el José Bernardo Pérez de Valencia.

