Según Reverol el Saime será reestructurado para garantizar mejoras en los servicios

Por primera vez el presidente Nicolás Maduro reconoció su responsabilidad en los problemas económicos que enfrenta la nación. Además añadió que se necesitan de al menos dos años para recuperarse de la crisis.

El Gobierno venezolano siempre ha acusado a Estados Unidos de los males económicos de su nació, pero ayer el propio Maduro pidió a sus ministros cambiar las excusas por resultados. “¿Que el imperialismo nos agrede? Basta de lloriqueos vale, ustedes no me ven lloriqueando a mí, ni los nombro ya, no me ven lloriqueando frente al imperialismo. Que nos agreda, nos toca a nosotros producir con agresión o sin agresión”.

“Los modelos productivos que hasta ahora hemos ensayado han fracasado, y la responsabilidad es nuestra, es mía, tenemos que echar adelante esa potencia económica que tenemos”; dijo Maduro en una jornada de trabajo del IV congreso del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Pese a su enorme riqueza en recursos, Venezuela atraviesa una severa crisis económica que se traduce en escasez de alimentos básicos y medicinas, una deficiente prestación de los servicios públicos y una altísima inflación que el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima cerrará en 1.000.000 % este 2018.

A la crisis económica le restaron cinco ceros

Para atajar la crisis, Maduro anunció la semana pasada una serie de medidas que incluyen suprimir cinco ceros al bolívar; revisar la ley de ilícitos cambiarios, censar el parque automotor para promover el “uso racional” de la gasolina y levantar los impuestos a la importación de bienes de capital.

El presidente dijo hoy que de este programa de recuperación; que estima muestre los primeros síntomas de la prosperidad nueva en dos años, existen muchas cosas que debe “ir administrando”; aunque pidió el apoyo del partido para divulgar la información entre las comunidades.

Analistas consultados por EFE dijeron la semana pasada que el plan de recuperación de Maduro es “insuficiente”; entre otras cosas, por no contar con ayuda financiera internacional.

