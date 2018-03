Secuela de Indiana Jones comenzará a rodarse en 2019 bajo la dirección de Spielberg

Con el fin de festejar su nuevo Año Nuevo la Isla de Bali, en Indonesia prohibió a sus residentes no disparar, viajar o entretenerse durante la celebración el próximo sábado.

En años anteriores las prohibiciones sólo se limitaban a no comer, a no hacer actividades que opacaran la celebración y no agredir a nadie, sin embargo, este año Bali decidió ir más allá de estos rituales.

Las empresas de telecomunicaciones de la isla deberán suspender el servicio de datos por 24 horas.

En este día la población, en su mayoría hinduista celebrará el año nuevo llamado Nyepi o Día del Silencio.

A diferencia de otras celebraciones en Bali este día tiene como fin la meditación y purificación del hombre en las aguas que rodea la isla. Después de ese ritual la comunidad desfila con las estatuas de Ogoh-ogoh, símbolo del mal de los hinduistas. Posterior a ello los jóvenes solteros realizan el omed-omedan o ritual de beso para combatir la mala suerte en el nuevo año.

El gobernador de Bali, Made Pastika, dijo en tono de broma que “la gente no se va a morir si el internet se desconecta”, según el periódico británico The Guardian.

Muchas personas hindúes son adictas a los dispositivos electrónicos”, dijo el jefe de la Sociedad de Hinduismo, Gusti Ngurah Sudiana. “Espero que durante Nyepi puedan ponerse introspectivos”.

Nyoman Sujaya, el jefe de la oficina de Bali en el Ministerio de Comunicaciones de Indonesia, anunció el plan el martes y aclaró que sí se podría acceder a Internet desde otras plataformas que no sean celulares.

“El internet inalámbrico en hoteles, servicios públicos y lugares vitales como aeropuertos, hospitales, fuerzas de seguridad y bancos funcionará normalmente”, dijo.

Esta es la primera vez que el gobierno de Bali establece esta medida, por su parte líderes religiosos y civiles esperan que esta continúe activa en las próximas celebraciones de año nuevo.

ACN/BBC noticias

