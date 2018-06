Up Next

Los funcionarios del Sundde, ajustaron el precios de los bienes a comercializar, como medida preventiva; debido a que el mencionado comercio no presentó documentación alguna que permitiera determinar el costo de la producción y el valor de comercialización.

Los inspectores de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), en Carabobo , aplicaron una multa por 51 mil Unidades Tributarias (UT); al propietario de la comercializadora Todo Gomas Guayabitos C. A.

