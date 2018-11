El venezolano Salomón Rondón fue el gran protagonista del Newcastle United al marcar su primer doblete con el club inglés que venció al Bournemouth 2-1, en la jornada de la Liga Premier.

El internacional vinotinto rompió la sequía con dos tantos en los que demostró su amplia variedad de recursos, ya que si en el primero apeló a la potencia (7′) para enviar a la red un centro de DeAndre Yedli, en el segundo evidenció su ferocidad como cabeceador (40).

Doblete que hizo estéril el posterior tanto 2-1 del colombiano Jefersson Lerma para un Bournemouth que dio un paso atrás en sus aspiraciones europeas, tras enlazar su segunda derrota consecutiva en las dos últimas jornadas.

Salomón abrió la cuenta a los 7 minutos, cuando en un segundo intento pudo vencer al portero Asmir Begovic, quien le había atajado el primer disparo.

El segundo fue una joya de cabeza, al recibir un centro preciso para romper la red a los 40′, por lo que le retribuyó la confianza que le dio el técnico español Rafa Benítez.

Goal number two for Rondon. Like a prime Alan Shearer. pic.twitter.com/CMc9NqrhMc

— Gary Watson (@TheMackemSlayer) November 11, 2018