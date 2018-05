Bajo salario obliga a maestros a retomar protestas en Carabobo

Los docentes estadales manifestaron durante la mañana de este miércoles; para exigir a la Gobernación de Carabobo incremento de salario; los maestros entrevistados por representantes de la prensa coincidieron en que el dinero que cobran no les alcanza para vivir.

En la avenida Cedeño cruce con Av. Bolívar los maestros retomaron las protestas. Cansados de no obtener respuesta por parte de la Secretaría de Educación.

“No se han cumplido con las deudas a todos los decentes. No puede ser que no entiendan que así no podemos vivir”, manifestó una de las docentes que participaba en la acción de calle pacífica.

La hiperinflación hace insostenible que el gremio dependiente de la Gobernación continúe devengando un salario pírrico. Que no se ajusta a la grave crisis económica que atraviesa Venezuela. “Nosotros cobramos 600 mil bs quincenal, eso no nos alcanza para nada”, aseguró una de las trabajadoras.

Maestros se hicieron sentir en la avenida Cedeño para exigir su aumento de salario

Con numerosas pancartas, el gremio expresó su molestia no solo por los bajos sueldos y salarios; sino también por la no discusión del contrato colectivo. “Sr. Gobernador, los docentes estadales exigen respeto y contrato justo ¡Ya!”, se leía en uno de los mensajes que llevaban.

Vale recordar que el 24 de mayo anunciaron una serie de paros escalonados que comenzarían a partir del 28 de este mes. Sin embargo esta acción fue cuestionada por Auri Rivero; presidenta del Sindicato Venezolano de Maestros en Carabobo, Sinvemaca.

La dirigente sindical aseguró que esa decisión no era legítima pues quien la convocó, el profesor Guillermo Padrón, no tiene cualidad jurídica para convocar a asamblea. La docente recordó que los docentes deben contar con la aprobación de la Inspectoría del Trabajo.

La intención de los paros escalonados fue rechazada por el grupo de sindicatos de docentes de la Gobernación; quien respaldó la advertencia de Rivero. “Ponen en riesgo su estabilidad laboral”. La coalición también aseguró que pronto se realizará la cancelación de la segunda convención colectiva única y unitaria, homologación.

ACN/Ana Ramos

