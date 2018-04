William Saab asegura que solo tiene una cuenta nómina

El Fiscal General Tarek William Saab aseguró que solo posee una cuenta nómina en el Banco de Venezuela, otorgada por su cargo público en Venezuela.

El pasado lunes el fiscal aseguró que las sanciones impuestas contra los funcionarios chavistas por Suiza y Panamá son noticias falsas y construyen patrañas, que a juicio de este nadie cree.

A través de un comunicado realizado a una emisora radial instó a las autoridades a que “Muestren las supuestas cuentas que yo tengo, porque yo tengo una cuenta es en el Banco Venezuela que todos pueden ver, una cuenta nómina”.

Igualmente retó a ambas naciones a que ofrezcan la información sobre las cuentas que supuestamente tiene a su nombre. ”Y si muestran una falsa los demandaré”, advirtió.

El pasado miércoles Suiza anunció varias sanciones contra Venezuela, igualmente en fechas anteriores otros países europeos impusieron esta medida tras acusaciones por violación a los derechos humanos.

En referencia a Saab indicaron que “ha socavado la democracia y el estado de derecho en Venezuela al apoyar públicamente acciones contra los opositores del Gobierno”.

Saab instó a mostrar las pruebas

Saab expreso “Muestren las cuentas… Yo reto a esos dos países que muestren las cuentas, díganme el nombre, mi foto. Yo tengo una cuenta nomina en el Banco de Venezuela, el que quiera va y la ve. Yo para abrirla tuve que poner mis huellas dactilares, me tomé una foto, me dieron una tarjeta de débito, crédito. Que muestren Suiza y Panamá la cuenta de Tarek William Saab y si muestran una falsa los demandaré, pero no la van a mostrar porque es imposible”.

Por otra parte, el gobierno de Panamá incluyó en una lista a 55 personas del gobierno de Nicolás Maduro y dirigentes chavistas por blanqueo de capitales, entre ellos, Tibisay Lucena, Adán Chávez, Elías Jaua, Ernesto Villegas y Saab



