Salomón Rondón estará fuera dos partidos por lesión

El entrenador del West Bromwich Albion, Alan Pardew, ha confirmado este viernes 29 de diciembre que el ariete venezolano Salomón Rondón, quien se retiró lesionado en el empate 0-0 contra el Everton en el día de “Boxing Day”, estará de baja al menos dos partidos.

Asimismo, comentó que el mediapunta belga Nacer Chadli estará dos meses fuera de los terrenos de juego por una lesión, lo que le obliga a reforzarse en el mercado de fichajes de enero próximo.

“Rondón sufrió una pequeña lesión en los isquiotibiales que, aunque no es grave, le podría dejar fuera de los dos próximos compromisos del equipo”, dijo el entrenador. Esos dos encuentros serán ante Arsenal el 31 de diciembre y frente al West Ham United el 2 de enero.

El West Brom, que marcha en penúltima posición en la Premier League, a tres puntos de la salvación, sólo ha conseguido marcar 14 goles en 20 partidos ligueros, y este domingo, en la última jornada del año 2017, recibe en el estadio de The Hawthorns a los “Gunners”.

The gaffer gives a fitness update on @NChadli, @salorondon23 and James Morrison…#WBAhttps://t.co/MalkKMYmBX

— West Bromwich Albion (@WBA) 29 de diciembre de 2017