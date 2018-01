Ronald Acuña el mejor prospecto de MLB para Baseball America

La revista Baseball America, de un gran prestigio entre los aficionados de la pelota, hizo de conocimiento público su ranking de los 100 mejores prospectos del sistema MLB para el 2018 donde el venezolano Ronald Acuña está valorado como el mejor de todos.

El jardinero de los Bravos de Atlanta ha sorprendido a propios y extraños con su rendimiento en Ligas Menores dentro de la organización de Georgia. El varguense ha ascendido como la espuma en las sucursales de los Bravos e incluso pudo escalar en tres temporadas hasta Triple A.

En 2017 Ronald Acuña bateó para .325 con 31 dobles, ocho triples y 21 cuadrangulares entre Clase A Fuerte y Triple A. Además logró remolcar 82 carreras y anotar otras 88. De igual forma el criollo logró estafarse 44 almohadillas, haciendo alarde de ser un pelotero sumamente completo en el ámbito ofensivo.

Lee también: Cardenales empató la Gran Final con impecable labor del pitcheo

El jugador de 20 años de edad incluso aparece en la publicación por encima del japonés Shohei Ohtani quien llegó a Estados Unidos luego de un brillante paso por la pelota nipona y con la particularidad de ser un pelotero que puede ser lanzador y bateador. El tercero en la lista es el dominicano Vladimir Guerrero Jr.

Gleyber Torres, también venezolano pero militante de los Yankees de Nueva York, está valorado como el sexto mejor talento del béisbol. El también criollo Franklin Pérez aparece en el puesto 35, mientras que el catcher Keibert Ruiz está en el lugar 40. Franklin Barreto cierra el ranking para los criollos en el puesto 43.

From Acuna to Haseley, these are the best 💯 prospects in the game…https://t.co/PYkBdnFFIA

— Baseball America (@BaseballAmerica) 22 de enero de 2018