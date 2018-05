Rihanna “blasfema” vestida de Papisa. Rihana y su vestido católico: la furia de los cristianos con la cantante por “blasfema”. La cantante se mostró como un Sumo Pontífice en la gala neoyorquina

Rihanna en el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York con un vestido papal que despertó críticas entre la comunidad cristiana.

La talentosa cantante Rihanna despertó la polémica en la última Met Gala; luego de que hiciera su estelar aparición con un super vestido con reminiscencias católicas. Es que el tocado de su cabeza estaba inspirado en una mitra, la misma que utilizan los papas, obispos y cardenales de la Iglesia Católica, Luterana, Ortodoxa y Anglicana.

La clásica gala de recaudación de fondos tuvo como protagonistas -como cada año- a decenas de artistas. Pero fue el particular vestido de la joven cantante la que despertó la furia entre los cristianos de las diferentes confesiones.

Cuerpos celestes era la consigna

Rihanna fue quien más polémica despertó con su vestido papal. La consigna del Met era “Cuerpos celestes: la Moda y la Imaginación Católica”. Y ella lo respetó

Rihanna y su mitra papal que tanta polémica despertó

Los flashes, con la más espectacular de todas: Rihanna

Sin embargo, la consigna de la gala del Museo Metropolitano de Nueva York era alusiva a la moda dentro de la Iglesia: “Cuerpos celestes: la Moda y la Imaginación Católica”. Rihanna fue consecuente y vistió -de manera lujosa- como un verdadero Papa de otros tiempos.

Detalle de la mitra que lució Rihanna en la Met Gala de Nueva York

#MyReligionIsNotYourCostume (Mi religión no es tu disfraz) fue el hashtag utilizado para cuestionar el poco respeto que se había tenido con la religión. “No sé acerca de la temática de esta Gala del Met 2018. Suena un poco irrespetuoso para mi religión. Algunos de los vestidos son inmensamente blasfemos”, dijo una usuaria identificada como Kuzivakwashe.

@bigdaddykingkoo – I don’t know about this #MetGala2018 theme. It sounds a little disrespectful to my religion. 🤔 some of the outfits are immensely blasphemous. 🤷🏾‍♀️ #myreligionisnotyourcostume #MetGala

Otra joven, Nathalie Joy Ulep, se preguntó: “¿Soy la única que ve en la Gala Met una blasfemia al Cristianismo?”.

Nathalie Joy Ulep @natzzoweird – Am I the only one who sees #MetGala2018 #MetGala as blasphemy to Christianity?

Otras modelos y cantantes también se hicieron presentes en la gala, como Cara Delevingne, Kim Kardashian y Katie Perry, entre otras. Pero los atuendos que ellas eligieron no despertaron ningún tipo de furia.

-Cara Delevigne y sus transparencias durante la Met Gala de Nueva York

-Kim Kardashian y su discreto vestido con una cruz en su cadera

-La alada Katy Perry como un ángel en la gala del Museo Metropolitano de Nueva York

