Todos los trabajadores de @microteatrovzla se solidarizan con familiares y amigos de nuestro querido Chucho que falleció ayer. Alegre, inteligente y gente de teatro, siempre estuvo en las temporadas de micro con una gran sonrisa y una disposición maravillosa en el trabajo. Gracias por todo @chucho_mix aplausos para un hombre de teatro 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻

