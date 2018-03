Racionamiento eléctrico de 15 horas en 6 estados impone el gobierno: El ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, aseguró el 12 de marzo que con un equipo multidisciplinario de unión cívico-militar solucionaría las fallas en el sistema eléctrico, en un plazo no mayor a 15 días, en Táchira, Mérida, Portuguesa, Trujillo, Barinas y Apure.

Ayer, a 6 días de vencerse el plazo que se dio el gobierno, la Corporación Eléctrica Nacional anunció otro plan de racionamiento que se extiende hasta el 31 de marzo: de 9 a 15 horas, distribuidas en bloques de 3 y 6 horas, estarán sin servicio eléctrico esos 6 estados.

Los comercios cierran temprano debido a los corte de electricidad

“Estos planes de racionamiento son para ocultar la verdadera situación del sistema eléctrico, que está totalmente colapsado. Esto no es administración de cargas, son apagones legalizados”, afirmó Aixa López, presidente del Comité de Afectados por los Apagones. Añadió que en muchos estados el tiempo que duran sin energía supera el fijado en el cronograma de Corpoelec.

Félix Juárez, director del Comité de Afectados por los Apagones en el estado Mérida, dijo: “Ayer fue cuando nos enteramos de un nuevo plan de racionamiento que supuestamente se va a implementar desde el lunes. De igual manera, Corpoelec no está cumpliendo con el plan anterior, se suponía que eran 4 horas, y uno pasaba entre 5 y 6 horas sin luz en el estado”. Destacó que como medida de presión ha habido quema de cauchos en algunas urbanizaciones y manifestaciones en avenidas de la ciudad.

“Ha habido protestas en todos los sectores del estado Trujillo, incluso en los campos, pero no hemos recibido respuesta de las autoridades. De hecho, no se nos permite reclamar porque recibimos amenazas de la policía”, dijo Yaneth Durán, secretaria del Comité de Afectado por los Apagones del estado Trujillo.

Durán agregó que cuando aplicaron la primera regulación no se cumplían las cuatro horas, porque a veces eran más horas y una vez finalizado el bloque, se volvía a ir.

“La tesis del ministro de que estos racionamientos son por la disminución de los niveles de agua en las represas es falsa, porque se supone que las plantas termoeléctricas aportan energía en caso de que las hidroeléctricas fallen”, señaló Aixa López.

No cumplen. En Táchira, la directiva de Corpoelec del estado fue citada para comparecer ante el Consejo Legislativo y explicar las causas de las interrupciones eléctricas y los planes de contingencia. Recibió el respaldo de la bancada oficialista, mayoría en el foro regional.

Los tachirenses coinciden en que el plan de racionamiento de Corpoelec nunca se cumple como está establecido. Karem Cárdenas señaló que “a cada rato” le suspenden el servicio, pero sin atender los anuncios de cortes de la corporación. “Me acuesto y no hay luz. Me despierto y no hay luz”, añadió.

Luz Celis vive en el sector Torbes del municipio Cárdenas. Contó que desde el martes, a partir de las 12:00 m, se quedaron sin servicio, que fue restablecido a las 10:00 pm.

En la avenida principal de Pueblo Nuevo, San Cristóbal, algunos comercios cerraron ayer a las 4:00 pm debido a la interrupción eléctrica. Los empleados indicaron que no hubo suspensión en las horas indicadas para el corte de 9 horas, así que era posible que se quedaran sin luz en la tarde y en la noche. Dijeron que las calles estaban desoladas y no había ni siquiera patrullaje policial o militar.

Patricia de Chacón, secretaria general del gobierno municipal de San Cristóbal, indicó que aunque han trabajado en horario corrido hasta las 2:00 pm por los inconvenientes con el transporte público, ahora harán nuevos cambios en la jornada laboral a causa del racionamiento. “Corpoelec hace anuncios que no cumplen”, afirmó la funcionaria.

ACN

