Presidente de la AN: Gobierno insiste en tomar la ruta de la ilegitimidad

El dirigente político opositor Julio Borges, desmintió a la rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena quien aseguró que si hubo un acuerdo entre la fracción que adversa al Gobierno y el chavismo durante el fracasado diálogo que se llevó a cabo en República Dominicana.

“Tibisay Lucena, usted miente, en República Dominicana no se llegó a ningún acuerdo. Las elecciones que está montando en complicidad con el gobierno son un fraude a Venezuela”, escribió en Twitter el representante de la organización política Primero Justicia.

Borges aseguró haber sido presionado tanto por algunos de sus compañeros políticos como por parte de quienes simpatizan con el régimen del presidente Nicolás Maduro, para que firmara el preacuerdo, sin embargo dijo que se mantuvo firme en su posición al no encontrar garantías de un auténtico proceso electoral. “En República Dominicana, a pesar de presiones internas y externas, me negué a firmar un documento donde no quedaban establecidas las condiciones para unas elecciones libres y democráticas. No permití un acuerdo donde las garantías para que el pueblo eligiera fueran vulneradas”.

En opinión de quien también fue el vocero de la oposición durante el diálogo, el Gobierno solo creó condiciones para que lo venezolanos solo convalidaran un fraude electoral sin tener la opción de elegir a su candidato. “Señora Lucena, los venezolanos tenemos derecho a todas las garantías, no a migajas. Lamentablemente el gobierno cerró la puerta a la participación, no podemos participar en un proceso donde el pueblo no va a elegir, sino a convalidar un fraude”.

Ana Ramos/ACN

