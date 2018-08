No dejes de leer: La chama venezolana que llegó preñada en una perrera a Ecuador (Video)

“Los Estados miembros de la CAN ratifican su compromiso de respeto de los derechos humanos de los migrantes”, remarcó un comunicado emitido en Lima, informó Efe

Los venezolanos que han sido consultados a lo largo de las distintas carreteras sostienen que si la dictadura chavista no termina, la migración no se acaba.

En ese sentido señalan que Venezuela se encuentra al borde del colapso total. Dicen que cada día surgen problemas nuevos, apagones, hiperinflación, crímenes, entre otros. No obstante, las autoridades chavistas endosan los problemas a animales silvestres y a la oligarquía colombiana.

Según los internacionalistas las cifras de desplazados venezolanos no se conocen porque las autoridades venezolanas no se atreven a ofrecerlas. Sin embargo, los conservadores cálculos estiman que la migración supera los dos millones de personas.

Continue Reading

Publicidad