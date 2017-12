Oscar Pérez: Salgamos a las calles a buscar nuestra libertad

La escena se repitió: Oscar Pérez volvió a revolucionar las redes con un vídeo publicado en su cuenta en Twitter. El ex inspector del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas (Cicpc) reapareció este miércoles en un audiovisual donde insta a los venezolanos a la desobediencia civil.

Pérez, en compañía de siete uniformados más, exhorta a los funcionarios de los cuerpos de seguridad y a la población en general a que se apeguen los artículos 333 y 350 de la Constitución para “conquistar la libertad”.

Asimismo, uno de los hombres le hizo un llamado a los uniformados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que pierdan el miedo, porque “la administración y custodia de las armas no la podemos otorgar para la extorsión, no la podemos otorgar para la corrupción, no nos la otorgaron para mantener a una pequeña cúpula de delincuentes en el poder ni mucho menos para acabar con el futuro de nuestro país asesinando a sus jóvenes”, aseguró.

Por su parte, el mensaje de Oscar Pérez fue: salir a las calles “a partir de este momento buscar nuestra libertad”, al tiempo que le hizo un recordatorio a las fuerzas de seguridad del Estado, “si suprimen al pueblo venezolano en legitima protesta, nosotros también estaremos ahí para defender a Venezuela”, finalizó.

La semana pasada el exinspector le envió un mensaje contundente al Gobierno venezolano, “no pierdan el tiempo buscándome” expresó Pérez luego que el Cicpc ofreciera una recompensa por su captura.

Vale recordar que recientemente Pérez y un grupo de uniformados realizaron un asalto al comando de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el estado Miranda, al que denominó “Operación Génesis”, cuyo objetivo fue “recuperar las armas del pueblo y para el pueblo”.

