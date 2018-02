Comienza el fin de semana de estrellas en la NBA

La española Garbiñe Muguruza, cuarta jugadora mundial, se clasificó este jueves para los semifinales del Torneo de Doha al ganar a la francesa Caroline García (7ª) por 3-6, 6-1 y 6-4, y horas después avanzó a la final tras la retirada por lesión de Simona Halep (2ª).

Halep logró su clasificación para semifinales al batir a la joven estadounidense de 18 años Catherine Bellis, 6-0 y 6-4. Después del partido anunció su retirada por una lesión en el pie.

“Me retiro porque no puedo jugar más y sería peligroso forzar”, señaló a los periodistas, añadiendo que se trata del mismo problema que tuvo en el Abierto de Australia, cuando perdió con la danesa Caroline Wozniacki en la final.

“Hoy era peor y es por eso que he tomado esta decisión. No es fácil, pero hablé con el doctor. Dice que no tengo suficiente tiempo para recuperarme (antes de semifinales)”, explicó.

Además Wozniacki, que con su triunfo se aseguró permanecer como número 1 mundial, eliminó en una gran batalla a la alemana Angelique Kerber (N.8); 7-6 (7/4), 1-6 y 6-3.

“Angie está en un gran estado de forma, por lo que sabía que podíamos jugar un tercer set. Tuve la suerte de ganar en un partido en el que las dos tuvimos buenos momentos”, dijo la danesa.

Jugará en semifinales con la checa Petra Kvitova (N.16), clasificada tras la retirada de la alemana Julia Gorges (N.9), cuando perdía 6-4 y 2-1.

Con información de AFP | Publicado por Elio Parra Salom