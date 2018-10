Marwin la sacó pero Boston fue más para emparejar la Serie con Houston

Marwin González la sacó del parque, pero David Price se retiró del montículo con su equipo al frente tras una apertura de postemporada por primera vez en su carrera y Medias Rojas de Boston doblegó a Astros de Houston 7-5 para emparejar (1-1) la Serie de Campeonato de la Liga Americana

Price fue lo suficientemente bueno, el bullpen de los Medias Rojas fue aún mejor y Jackie Bradley conectó un doble de tres carreras en contra del Monstruo Verde para tomar ventaja y encaminar a Boston.

No siempre se gana

David Price se quedó a un out de su primer triunfo en postemporada como abridor, pero de cualquier forma ingresó a la caseta de los ganadores por primera ocasión en 11 inicios en playoffs.

“Son pequeños pasitos”, dijo Price, quien afrontó el partido con foja de 0-9 en 10 aperturas de postemporada. “Espero rendir a lo grande en los momentos importantes y no he podido hacerlo hasta ahora en mi carrera. Pero yo vine aquí a ganar, punto. Vine a ganar una Serie Mundial, hacerlo múltiples veces. Eso es lo que me motiva”.

José Altuve los asustó

Craig Kimbrel permitió un sencillo productor de José Altuve con dos outs en el noveno antes de que Alex Bregman pegara un elevado a la franja de advertencia de jardín izquierdo para finalizar el encuentro y sentenciar la primera derrota de Houston en cinco juegos de postemporada este año.

El tercer juego es el martes en Houston, seguido de otros dos en el Minute Maid Park, por lo que los actuales campeones de la Serie Mundial tienen la oportunidad de asegurar su segundo banderín consecutivo de la Liga Americana frente a sus aficionados.

Jonrón récord de Marwin

El toletero venezolano Marwin González jonroneó por los Astros, que había cinco juegos consecutivos de postemporada, remontándose al séptimo duelo de la Serie Mundial del año pasado.

Marwin González sigue afianzándose como uno de los bateadores más peligrosos de los Astros esta postemporada

Silenció al Fenway Park cuando conectó un jonrón de dos carreras en el tercer inning sobre el Monstruo Verde. Fue su primer bambinazo este octubre.

El palazo además metió a los Astros en los libros de récords, al ser el 14to juego consecutivo del equipo pegando un bambinazo. Estos Astros compartían la marca con ellos mismos, pues Houston entre 2001 y 2004 también tuvo una cadena de 13 duelos al hilo en playoffs pegando vuelacercas.

Desde el Juego 6 de la Serie de Campeonato de la L.A., los Astros han dado 29 cuadrangulares en esos 14 encuentros.

González, que empujó cinco carreras contra Cleveland, empató a George Springer en el liderato de la L.A. con siete remolcadas en esta postemporada.

Por Medias Rojas, el dominicano Rafael Devers de 3-2 con una impulsada y dos anotadas. El puertorriqueño Christian Vázquez de 3-0. El venezolano Sandy León jugó a la defensiva.

Por Astros, los venezolanos Marwin González de 4-1, jonrón (1), dos impulsadas, anotada; José Altuve de 4-1, producida.

ACN/MAS/Las Mayores

