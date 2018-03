Maduro envió a Lacava a EE UU para intentar negociar sanciones afirma Senador Marco Rubio: El Senador por el estado de Florida (Estados Unidos), Marco Rubio, señaló que el presidente Nicolás Maduro envió a Rafael Lacava, gobernador del estado Carabobo, a Washington para intentar “reunirse y negociar el final de las sanciones”, pero estadounidense dijo que “ perderá su tiempo”.

“Pérdida total de tiempo. Sólo terminarán después de que la asamblea constitutiva fraudulenta sea disuelta y sean programadas elecciones libres para un nuevo presidente”, dijo Rubio en su cuenta oficial de Twitter.

Rafael Lacava ha sido señalado en una investigación periodística del diario español El País de haber ocultado fondos en Suiza y Andorra. Luego de estas acusaciones, el gobernador negó las implicaciones.

En una segunda publicación, Rubio invita a sus lectores a revisar el time line de la cuenta Twitter de Lacava para que “saquen sus propias conclusiones de cómo le va a ir”.

“Esto es lo que Nicolás Maduro y sus secuaces criminales han hecho. Una nación rica, con gente altamente educada y una de las tradiciones democráticas más antiguas de la región ahora tiene millones de refugiados, inanición y un zoológico con animales que se atacan unos a otros”, aseguró el senador mediante la red social.

Marco Rubio: ✔@marcorubio: Desperate dictator @NicolasMaduro sending money launderer @rafaellacava10 to Washington to try & find someone to meet with & negotiate ending sanctions. Total waste of time.Will only end after fraudulent Constituent Assembly disbanded & free elections scheduled for new President – 1:34 – 4 mar. 2018

ACN/Twitter/diarios

