Cuanto ganará diariamente ahora un trabajador, ¿usted sabe cuanto gana diariamente?: El nuevo salario mínimo integral diario de los trabajadores es de 13.084,86: El incremento en la remuneración mínima de los trabajadores de 392.546 bolívares, anunciada por el presidente Nicolás Maduro se traduce en un nuevo aumento del salario integral, el cual pasó de 288.500 bolívares a 392.546 bolívares, lo que representa un aumento de 58%.

¿Cuanto gana diariamente?. La nueva remuneración integral para los trabajadores equivale a 13.084,86 bolívares diarios (0,36 centavos de dólar diarios si se usa como referencia el tipo de cambio del Sistema de Divisas Complementarias).

De acuerdo con Cendas, un almuerzo se ubicó en enero de este año en aproximadamente 76.000 bolívares. Es decir, el nuevo salario integral diario solo cubre 17,21% del costo.

El último aumento salarial que realizó el presidente Nicolás Maduro fue el 31 de diciembre de

En ese entonces el salario mínimo integral tuvo un incremento de 40% al pasar de 177.507 bolívares a 248.510 bolívares.

Maduro lee mensaje donde le desean la muerte

El presidente Nicolás Maduro pareciera indiferente a los comentarios negativos en su contra, al menos en redes sociales. Este jueves, 1 de marzo, el mandatario realizó su cuarta transmisión en Facebook Live y, mientras leía algunos mensajes que publicaban los usuarios en tiempo real, eligió uno nada halagador.

“Muérete de… no se que vaina”, leyó Maduro, a lo que acto seguido respondió: “No, yo no me voy a morir. Voy a vivir muchos años, muchos años”. El vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, quien acompañaba al Jefe de Estado durante la transmisión, se sonrió. El presidente destacó otras publicaciones donde le enviaban saludos desde países como México y Chile.

Otros mensajes incluyeron el de “Víctor Alejandro” que pidió ayuda porque está desempleado y el “Miguel Colmenares” que requería una rehabilitación. Maduro ordenó a su equipo detrás de cámara que se comunicaran con ellos para responder a sus solicitudes.

El resto de los comentarios se dividían entre saludos de afecto y apoyo a su gestión, denuncias sobre corrupción, escasez de alimentos y medicinas, y suplicas de ayuda para conseguir trabajo, medicamentos, viviendas y hasta teléfonos.

Este jueves, Maduro utilizó Facebook Live para anunciar el aumento de la Unidad Tributaria que generó un incremento del bono de alimentación de Bs. 549.000 a Bs. 915.000. También decretó, por segunda vez en lo que va de 2018, un aumento del salario mínimo, que pasó de pasó de Bs. 248.510 a Bs. 392.646.

Informó que el próximo 8 de marzo se entregará un Bono de la Mujer a más de 5 millones de venezolanas de 700 mil bolívares. También mencionó que se otorgará un Bono de Semana Santa a 8 millones de afiliados al sistema del carnet de la patria, por la misma cantidad de bolívares.

No es la primera vez

Esta no es la primera vez que algo así ocurre. El 9 de diciembre de 2015, el Presidente transmitía su programa semanal “En Contacto con Maduro”, en el que reflexionaba sobre el reciente triunfo de la oposición en las elecciones parlamentarias, cuando comenzó a revisar las interacciones que tenía en Twitter.

Específicamente decidió leer el feedback a una pregunta que había posteado el día anterior en la red social: “Quieren que me lance con todo contra la Guerra Económica! Cuento con su apoyo?”.

Una de las respuestas decía: “Nicolás Maduro chúpalo”. Él contestó: “Chúpate tú, tu cambio, oíste”, al referirse al cambio de fuerzas en la Asamblea Nacional en la que su partido había salido derrotado.

