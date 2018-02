Como lograr un trasero perfecto en sólo 30 dias

Como lograr un trasero perfecto en solo 30 días: ¿Cuántas veces has probado dietas, instructivos, tratamientos, entre muchas otras cosas más, para obtener un trasero perfecto? Y… ¿ninguno funcionó? Pues deberías saber que para obtener el cuerpo de tus sueños no existe una fórmula mágica, sino que debes realizar suficiente ejercicio y tener constancia, esa es la única manera en que funciona. No hay misterios.

A continuación podrás saber cuáles son esos ejercicios que realzarán tu trasero para que se vea tal y como deseas… ¡Obtén un trasero perfecto en tan solo 13 ejercicios!

Estocadas delanteras, correr, Step y ejercicios aeróbicos

#1 Estocadas delanteras

Este es definitivamente el ejercicio número uno para tu trasero. Para hacerlo adecuadamente debes pararte recta con tus manos en la cintura, luego da un paso adelante con una pierna y apoyándote en tu rodilla realiza de 15 a 20 sentadillas sin parar. Asegúrate de que tu rodilla se mantenga siempre en un ángulo recto de 90 grados con el suelo.

#2 Correr

Además de ser un excelente ejercicio para quemar calorías, correr es fabuloso para endurecer y realzar tu trasero. No debes someterte a rígidas carreras, puedes optar por trotar suavemente, ya que será suficiente para tonificar tus piernas y trasero.

#3 Step y ejercicios aeróbicos

Por más suave que sea, si realizas ejercicios de subir y bajar un escalón o un step, con un pie a la vez, puede facilitar mucho para realzar tu parte trasera. Es simple realizarlo en casa, puedes disfrutar de buena música al mismo tiempo y será aún más sencillo.

Ballet, Ejercicio “puente”, Ejercicio “Tijera”

#4 Ballet

¿Alguna vez has visto una bailarina de ballet con un trasero chato o caído? De seguro que no, y se debe a que las posiciones y movimientos básicos de ballet son excelentes ejercicios para realzar el trasero. Además no sufrirás de falta de respiración o cansancio como puede suceder con otros ejercicios.

#5 Ejercicio ”puente”

Recuéstate sobre su espalda con tus brazos a los costados. Levanta tus caderas, contrae los glúteos y mantén esa posición al menos 20 segundos. Repítelo al menos 12 veces.

#6 Ejercicio ”tijera”

Recuéstate boca arriba con tus dos piernas estiradas y los brazos a tus costados, mantén tus piernas lo más rectas posibles. De a poco levanta una de tus piernas formando un ángulo de 90 grados con el suelo.

Mantenla levantada al menos 15 segundos y suavemente bájala. Alterna cada pierna al menos 15 veces con cada una.

Luego haz lo mismo con la otra pierna. Repite el ejercicio unas 15 veces con cada pierna.

Ejercicios elípticos, Trampolin, Spinning ó bicicleta.

#7 Ejercicios elípticos

¿Prefieres ir al gimnasio e instalarte allí un rato en la misma estación? ¡No hay problema!

La elíptica es una excelente herramienta para tonificar tu trasero y tus otros músculos, ya que estarás realizando esfuerzo con tu cuerpo entero.

#8 Trampolín

Puede resultar muy divertido pero a su vez cansador saltar en una colchoneta elástica. Pero este ejercicio sin duda ayudará a fortalecer tu trasero.

La buena noticia es que puedes hacerlo desde casa mirando una película o escuchando tu música preferida.

#9 Spinning o bicicleta

Ya sea una clase de spinning o una vuelta en bicicleta por la ciudad, ambos ejercicios son fabulosos para levantar y endurecer tu trasero.

Yoga, Estocadas traseras, Sentadillas

#10 Yoga

Además de todos sus otros beneficios, el yoga es un excelente ejercicio para reforzar los músculos de tu trasero y ayudarte a mantener un equilibrio tanto mental como físico. ¡Debes probarla!

#11 Estocadas traseras

Estas también son parecidas a las delanteras, salvo que en lugar de dar un paso con tu pierna hacia adelante, lo harás hacia atrás.

Manteniendo tu rodilla a noventa grados con el suelo debes subir y bajar realizando sentadillas. Es normal si al comienzo estas te cansan más que las delanteras.

Más información: Cómo hacer sentadillas para glúteos

#12 Sentadillas

Luego de realizar sentadillas con una sola pierna, manteniendo las piernas abiertas. Harás alrededor de 20 sentadillas.

Mantén tu espalda recta y haz como si fueras a sentarte en una silla (¡recuerda que no hay ninguna silla detrás!).

Saltar la cuerda y ¡el logro perfecto!

#13 Saltar la cuerda

Además de ser muy económico, este ejercicio es totalmente efectivo para poner en forma todo tu cuerpo. Ayudará a tonificar todos tus músculos y puedes hacerlo donde quieras, escuchando tu música favorita y en el momento que desees.

Tal y como mencioné anteriormente, para obtener un trasero perfecto como deseas, debes proponerte realizar al menos 2 veces algunos de estos ejercicios. Tienes muchas opciones para elegir y de seguro más de una de estas actividades te agrada. Recuerda que una vez que comiences a ver resultados te sentirás muy satisfecha y orgullosa de tu esfuerzo.

Piénsalo así: si comienzas hoy, en 15 semanas tendrás un trasero perfecto.

ACN/Camila Mendoza

No deje de leer: Resistencia venezolana solicitó ayuda humanitaria a Luis Almagro