Lideraron, el primer lanzó primores y el segundo do cuadrangular de dos carreras para que Cerveceros de Milwaukee venciera a Dodgers de Los Ángeles 4-0 para tomar ventaja en la Serie por el Campeonato de la Liga Nacional 2-1.

Nos referimos al pitcher venezolano Jhoulys Chacín, quien se combinó con cuatro relevistas para lanzar pelota de cinco imparables y su coterráneo Orlando Arcia mostró su poder en la casa de los querubines.

Los Dodgers llenaron las bases contra Jeremy Jeffress en el noveno inning, pero al final el cerrador mantuvo el cero. Ponchó al cubano Yasmani Grandal y al emergente Brian Dozier para completar la tercera blanqueada de Milwaukee en seis partidos de playoffs este año.

El cuarto juego de la serie al mejor de siete es el martes en el Dodger Stadium. El zurdo Rich Hill lanzará por Los Ángeles, mientras que los Cerveceros aún no han anunciado a su abridor.

Ryan Braun bateó un doble productor al inicio del juego contra el novato Walker Buehler, quien ponchó a ocho a lo largo de siete episodios. Travis Shaw conectó un triple y anotó en un wild pitch en la sexta entrada.

Orlando Arcia disparó su tercer jonrón en postemporada en la séptima.

Todo pasó en la parte alta de la séptima entrada,cuando el nacido en Anaco, estado Anzoáegui, la desapareció por el jardín derecho con un compañero a bordo para colocar la pizarra 4-0 y silenciar el Dodger Stadium.

En 20 turnos en la postemporada liga tres cuadrangulares, dos en esta serie, para empatarse en ese departamento con jugadores que su segundo apellido es poder: Aaron Judge, George Springer y Manny Machado,

#MLBStrikeZone #NLCS

Chacin, Brewers' bullpen blank Dodgers to re-take NLCS lead

Jhoulys Chacin combined with four relievers on a five-hitter, Orlando Arcia hit a two-run homer and the Milwaukee Brewers beat the Los Angeles Dodgers 4-0 on Monday to take a 2-1 lead in the NLCS pic.twitter.com/Utn1TUkdlv

— be2Sports (@Be2Sports) October 16, 2018