Gobernador Lacava: Carne a precio justo llega a Valencia (+video)

Aquí estámos apoyando a este pueblo con la entrega de carne de primera calidad y a precio justo. Vamos a seguir protegiendo a nuestro pueblo sobre todo el q más necesita. Q nadie se rinda y guerra con todo al especulador q los hay y los hay para tirar pal techo para q no me salgan los pavosos a decir q aquí todo el mundo es un santo