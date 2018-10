La Chinita recibe besos de bienvenida de sus fieles

Presagia la vidente Nancy Salcedo Deiviz.

Una mujer será la candidata que ocupe la silla de Miraflores, en un futuro inmediato; vaticina la pitonisa venezolana Nancy Salcedo Deiviz; en sus predicciones para el cierre de año y el próximo 2019.

Nancy Salcedo Deiviz, mentalista, vidente y Parapsicóloga, en un movimiento en progreso hacia un futuro mejor; desarrolla presagios con el acontecer inmediato, que exponemos a continuación.

La conocida vidente, psíquica, mentalista y pitonisa, en sus premoniciones; que a lo largo del tiempo se han cumplido, de las que hemos y seguimos siendo testigos; nos recuerda hoy su pronóstico editado éste Abril del 2018 en los medios de comunicación que; a nivel de toda América se está gestando un “Movimiento Democrático Latinoamericano (MDL)”

Siete países alineados para en futuro de Venezuela

Esta corriente ideológica, de gran importancia, estará conformado por siete países claves; que se unirá a Venezuela para apoyarla en la búsqueda del desarrollo de un futuro florecimiento a todo nivel; no sólo agrícola y minero, sino también en los demás renglones económicos; buscando así influir para conseguir una salida importante y positiva de nuestro país; a la gran conflictividad que en estos momentos nos afecta.

El problema de las carencias en medicinas; que también vaticine en 1985 que ocurriría, será solventado. El mundo debe concientizar su pensamiento y ver la situación de Venezuela; no sólo como algo local, sino como el reflejo de un escenario que se ha producido y se seguirá produciendo; si no se cambia la forma de relacionarnos como seres humanos.

Es positivo que comisionados que conformen este “Movimiento Democrático Latinoamericano (MDL)”; junto con países de otras latitudes y también de Europa; sirvan de puente para aperturas de nuevos caminos hacia el entendimiento, la paz mundial; y la solución de muchos problemas políticos o religiosos; si no también climáticos que están perjudicándonos, así como a este bello planeta.

Michelle Bachelet es pieza clave

Es por eso que Nancy Deiviz nos dice que a través de su trabajo espiritual; busca llevar estos mensajes, con el deseo y la fe de ser una pieza más que contribuya a lograr esa unión mundial.

En relación a la ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, Nancy Deiviz en predicciones anteriores vaticinó; no sólo su arribo a sus dos períodos presidenciales, si no también que; su persona y labor serían claves en la unión de las Américas con el resto del mundo. Hechos que comenzaron concretándose en el año 2010, cuando recibe el primer nombramiento como “Directora de la Organización de las Naciones Unidas (ONU-Mujer)”

Su positiva labor la lleva a ser nuevamente nombrada el 9 de Agosto de 2018 ante la ONU, como “Alta Comisionada para los Derechos Humanos”, organismo desde el cual ha comenzado su labor tomando bajo su dirección la delicada situación que confronta Venezuela en estos momentos.

Las claves planetarias de la evolución

Cada cierto tiempo el destino coloca en nuestro planeta seres claves para que se cumplan misiones que hagan evolucionar a la humanidad. En 1985 predije que llegaría un hombre de color a la presidencia de los EEUU, que cambiaría los destinos del mundo con su accionar, y que influiría sobre todo en la revaloración y potencialidad de la raza negra en su país, siendo éste Barack Obama. Y en 1993 predije que llegaría a la presidencia de Venezuela un hombre del área militar, que no sólo sería más tarde pieza clave en la integración de la Américas entre sí, y de estas con el resto del mundo, sino que además sería el eje principal alrededor del cual comenzarían a girar energéticamente todas las vivencias por las que la población de Venezuela estaba destinada a pasar para aprender, crecer y mejorar, siendo éste personaje Hugo Rafael Chávez Frías.

Ambos personajes han sido seres de ese destino que han contribuido a un nuevo despertar del pensamiento en el mundo entero. Nuestro país está en estos momentos en una situación de parto, del que nacerán nuevos líderes a futuro que trabajarán en pro del bienestar y la prosperidad de esta nación, y en éste momento, fungiendo como otro ser clave del destino estará presente Michelle Bachelet.

Esta líder extra continental será quien asista ese “parto” que ocurrirá muy pronto, y después del cuál vendrá la alegría a nuestra nación. Ella traerá una “copa de paz” porque esa es su principal misión, colaborar para lograr la paz y el progreso de las naciones del continente.

Desaparecen divisiones entre China y Corea

En relación al mundo Nancy Deiviz, pronosticó que tanto República democrática de China como la República Popular China, así como Corea del Norte y Corea del Sur, a futuro terminarían desapareciendo sus divisiones para trabajar y fusionarse como una sola nación, dónde nuevamente las familias vuelvan a estar unidas.

Para el caso de Venezuela hace un llamado al gobierno para promover una mejor vigilancia y mantenimiento y mejoramiento de los servicios en vías y aceras, poniendo especial énfasis en el centro de la ciudad capital Caracas, ya que visualiza que el descuido de las alcantarillas y de lo que poseen internamente junto con escapes de gas, pueden producir explosiones o incendios inesperados, sobre todo hacia los alrededores dónde se encuentra la Asamblea y sus zonas aledañas.

También es importante que se tomen las precauciones necesarias ante posibles problemas climatológicos que se presenten a raíz de fuertes lluvias, y que pueden traer situaciones delicadas. A futuro no se descarta que China envíe a nuestro país personal médico para que trabaje de forma permanente en comunidad con nuestros galenos, para mejorar no sólo los conocimientos, sino también la atención hacia al pueblo venezolano. Pronostica además que no se descarta a futuro que una mujer sea la candidata que ocupe la silla de Miraflores.

A pesar de la apremiante situación que vive Venezuela, renacerá de nuevo como el “Ave Fénix” de sus cenizas porque en ella existe una gran energía espiritual que la protege, y hay muchas organizaciones de diferentes tendencias religiosas que constantemente oran mandándole energía positiva y de amor diariamente, pero también todos de forma individual debemos ayudar a protegerla a través de la oración permanente.

WEB: nancysalcedodeiviz.com / EMAIL: cogollitoderosaotmail.com /Telf.: +58 (0212) 542.04.68 / +58 0414-275.20.93

No deje de leer: Google crece reiventandose una y otra vez