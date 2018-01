El venezolano Johan Santana, el dos veces ganador del premio Cy Young y cuya carrera ha sido mermada en los últims años debido a lesiones en su hombro izquierdo, dijo que le gustaría volver a lanzar, pero mantuvo sus expectativas bajas.

“Lo que me gustaría hacer es retirarme en mis propios términos”, indicó Santana el martes durante una entrevista con MLB Network. “Me gustaría saber cuándo será ese último pitcheo y lanzarlo. No quiero que me recuerden como alguien que se lesionó, porque así es como me ve la gente. No quiero verlo de esa manera”.

“Yo creo que jugué al béisbol de la manera correcta y al nivel más alto posible. Siempre me pedía más a mí mismo. Siempre traté de competir, sin importar cómo estaba yo. Así que eso es lo que quiero. He tratado y tratado. Pero las cosas no han salido como yo quisiera. Ahora, si este es el final, estaría más que feliz colgando mi guante. Pero por los momentos, estoy tratando de darle una pequeña oportunidad a intentarlo de nuevo”, indicó el zurdo, que es nativo de Tóvar, estado Mérida.

Santana, que lanzó 12 temporadas con los Mellizos y los Mets, se lesionó por última vez una cápsula del hombro en el 2013 e intentó regresar firmando contratos de ligas menores en el 2014 con los Orioles y en el 2015 con los Azulejos, aunque nunca pudo subirse de nuevo a un montículo en un juego profesional. También intentó regresar a mediados del 2016, pero nadie lo firmó.

“Si yo siento que puedo competir y que puedo ayudar, sin duda voy a ponerme a la orden de los equipos otra vez”, dijo Santana. “Le dejaremos saber a todo el mundo. Pero en estos momentos, voy a tener que despedirme con lo que tengo”.

Hasta los momentos, Santana lanzó el único juego sin hits ni carreras en la historia de los Mets, el 1 de junio de 2012 ante los Cardenales de San Luis, gesta que logró tras recuperarse de su primera operación del hombro.

Esa noche frente a los Cardenales, necesitó 134 lanzamientos para completar su hito. Santana apareció en sólo 10 aperturas después del no-hitter, dejando récord de 3-7 y 8.27 de efectividad.

“Mucha gente culpa al no hit no run de haber sido el fin de mi carrera, pero yo no lo veo así”, expresó Santana. “Tu carrera puede terminar con un pitcheo en el inicio de tu carrera, o 10 años después, o 20 años después”.

Santana entró este año por primera vez a la boleta del Salón de la Fama y estaba batallando para obtener más del 5% que le garantizaría seguir entre los elegibles el año entrante. Es un de sólo 23 pitches en la Era Moderna en ganar la Triple Corona del pitcheo, lo que logró al liderar a la Liga Americana en ganados, ponches y efectividad en el 2006 con Minnesota.

El viernes, se anunció que Santana fue electo al Salón de la Fama de los Mellizos.

“Fue un honor para mí”, dijo Santana. “Estoy muy feliz de haber sido exaltado al Salón de la Fama de los Mellizos. Esto es algo nuevo para mí, pero sé que disfrutaré de la ocasión allá en Minneapolis”.

Con información de Lasmayores.com