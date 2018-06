Jesús Farías: hay que dejar la arrogancia para ejecutar cambios económicos

El economista chavista, Jesús Farías, considera que es necesario dejar a un lado la arrogancia, pues impide hacer los ajustes y cambios económicos cuando las estrategias no generan los resultados que espera el Gobierno nacional.

“Tenemos que deslastrarnos para ir a la búsqueda de otros enfoques y esquemas, sin arrogancia de ningún tipo, sin estridencias, las políticas se miden con resultados, y si los métodos que aplicamos para unos objetivos lo que hacen es alejarse o deteriorarse en el escenario en el que se está trabajando, obviamente hay que modificar las formas de trabajo”, recomendó.

El constituyentista reconoció que el Gobierno nacional debe aplicar nuevas estrategias para recuperar el sistema financiero de la nación. En su opinión hay tres palabras claves: realismo, viabilidad y práctico.

Farías piensa que hasta el momento no hay cambios que hayan logrado atacar la recesión, para él es todo lo contrario. “Estamos enfrentando una crisis, una distorsión muy aguda; y en lugar de aminorarla, aplacarla y revertirla, lo que ha ocurrido que se ha agudizado“.

El constituyentista reiteró que urge un cambio en las políticas económicas implementadas por el Ejecutivo nacional. “Los instrumentos que estamos empleando no son los más adecuados y correctos, se necesita un viraje profundo, un cambio, golpe de timón, ya no hay tiempo de insistir de manera caprichosa en fórmulas y políticas que se han agotado, no lo digo yo, lo dice la realidad”.

Jesús Farías propone fórmula para cambios económicos

Consultado por Panorama sobre qué se tiene que hacer para abordar el tema económico. El constituyentista se refirió a esa fórmula como base para avanzar.

Como segundo planteamiento mencionó la especulación, considera que debe contenerse y reducirse; pues “ha propulsado la inflación en niveles desconocidos en nuestra historia”.

El tercer problema que debe ser solventado es la caída de la producción nacional, que en su opinión, es necesaria diseñar un nuevo plan de acción que calificó como “una especie de golpe de timón en el ámbito de la economía”.

ACN/Panorama

No deje de leer: Tras aumento de la UT la Prórroga del pasaporte queda en 391.200 bolívares