Jessy Divo: Sociedad debe asumir defensa de universidades

La sociedad debe asumir la defensa de las universidades del país, instituciones que están sumidas en una serie de carencias y limitaciones, producto a las políticas de un gobierno, que por su propia naturaleza, no le interesa el pensamiento plural y libre.

Esta invitación la realizó la rectora de la UC, Jessy Divo de Romero, durante el acto de conmemoración del 60 aniversario de reapertura de dicha institución, donde insistió en la necesidad de participación de todos los actores en defensa de este sector.

La autoridad de la máxima casa de estudio de la región, dijo que al gobierno le interesa tener universidades sometidas a su designio y la sociedad no puede permitir esto.

“Aquí está la Universidad de Carabobo ratificando hoy, después de 60 años sus principios y valores de libertad. La UC continuará luchando, levantando sus voz, convocando a : estudiantes, trabajadores, obreros, egresados y a la sociedad civil, en su defensa”.

En el acto que se realizó en el Teatro Municipal de Valencia, la autoridad de la UC, aseguró que las instituciones por sus déficit presupuestario, no puede formar a los jóvenes con se hacía antes y es por eso que su misión es salir de las fronteras universitarias.

“No basta con tener las puertas abiertas, la institución debe estar en la calle con la sociedad haciendo, diciendo y convocando. Hay que decir las cosas por su nombre, la Universidad hoy está convocando a defender esa Venezuela libre y la democracia perfectible, porque en estos momento se está viviendo lo mismo de hace 60 años”.

Divo dijo que durante la misa celebrada en la iglesia San Francisco, pidió a Dios protección para el país y sabiduría a la población para lograr el consenso que permita a Venezuela volver hacer una nación de progreso.

“La Universidad de Carabobo no se arrodilla, nosotros no somos de los que se entregan por favores, aquí no vale bono ni bolsa de comida, aquí cuentan son los principios y valores, por eso hoy estamos celebrando los 60 años de reapertura”.

Cabe señalar que durante el acto, en el Teatro Municipal de Valencia la Rectora confirió el Doctorado Honoris Causa, al exrector de la UC y expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Aníbal Rueda.

MCO/ACN

No deje de leer: En Naguanagua exigen garantizar agua en centros de salud