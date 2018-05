Irlandés Sam Bennett alcanzó doblete en el Giro y Yates sin sobresaltos

El irlandés Sam Bennett (Bora) se impuso en la duodécima etapa del Giro de Italia celebrado entre Osimo e Imola; con un recorrido de 213 kilómetros, en la que el británico Simon Yates (Mitchelton) mantuvo la “maglia” rosa de líder.

El irlandés, sumó su segunda victoria de esta edición 101, sumada la séptima etapa en Praia di Mare, fue el; más fuerte en la recta de meta del Autódromo Enzo y Dino Ferrari de Ímola, y sin necesidad de esprint; con una simple aceleración final levantó los brazos con un tiempo de 4 horas, 49 minutos, 34 segundos; por delante del holandés Danny Van Poppel (LottoNL-Jumbo).

Por su parte, el líder de la carrera italiana, el británico Simon Yates mantuvo un día más la “maglia” rosa; en una jornada de transición marcada por la intensa lluvia.

El irlandés midió a la perfección su ataque para dejar atrás al esloveno Matej Mohoric y al colombiano Carlos Betancur; aunque el podio lo completaron el holandés Danny van Poppel entró segundo, apenas por delante del italiano Niccolo Bonifazio.

Nada cambió en la clasificación general. El británico Simon Yates mantuvo su ventaja de 47 segundos sobre el reinante campeón; Tom Dumoulin y el francés Thibaut Pinot marcha tercero, a 1:04.

Irlandés Benett: sorprendí con mi ataque final

“Ha sido un final difícil. Todavía teníamos a dos hombres por delante cerca de meta y no sabía cuánta energía; les quedaba. No quería que se me escapara otra etapa, así que decidí atacar pronto si saber si podría aguantar; o no. Creo que sorprendí a algunos rivales con mi ataque final, así que todo funcionó muy bien”, manifestó el irlandés.

Este viernes se disputarà la decimotercera etapa del Giro entre Ferrara y Nervesa della Bataglia, con un recorrido de 180 kilómetros.

Así marcha el Giro

Clasificación de la etapa

Sam Bennett (IRL/Bora-Hansgrohe) 4h:49:34 Danny van Poppel (HOL/Lotto-Jumbo) m.t Niccolo Bonifazio (ITA/Bahrain-Merida) m.t Baptiste Planckaert (BEL/Katusha-Alpecin) m.t Jurgen Roelandts (BEL/BMC) m.t Michael Morkov (DIN/Quick-Step) m.t Manuel Belletti (ITA/Androni) m.t Clement Venturini (FRA/AG2R) m.t Florian Senechal (FRA/Quick-Step) m.t Enrico Battaglin (ITA/Lotto-Jumbo) m.t

Clasificación general

Simon Yates (GBR/Mitchelton-Scott) 51h:57:55 Tom Dumoulin (HOL/Sunweb) a 47 Thibaut Pinot (FRA/Groupama-FDJ) a 1:04 Domenico Pozzovivo (ITA/Bahrain-Merida) a 1:18 Richard Carapaz (ECU/Movistar) a 1:56 George Bennett (NZL/LottoNL-Jumbo) a 2:09 Rohan Dennis (AUS/BMC) a 2:36 Pello Bilbao (ESP/Astana) a 2:54 Patrick Konrad (AUT) Bora-Hansgrohe a 2:55 Fabio Aru (ITA/UAE Emirates) a 3:10

ACN/EFE/AP

