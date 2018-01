¡Increíble! Casi 50 veces ha sido diferida audiencia de Lorent Saleh

Este miércoles desde horas de la mañana habitantes de Guarenas en el estado Miranda protestaron por comida. Desde la noche de este martes las personas se apostaron en las inmediaciones del Abasto Bicentenario, ubicado en el Centro Comercial Miranda tras conocer que llegaría arroz para la venta.

A través de vídeos publicados por portales web y periodistas se conoció el sentir de las personas. Indican estar cansado de hacer cola y no tener comida. Los venezolanos entrevistados aseguran que no hay comida y que la bolsa de beneficio de los Clap no les llega desde hace tiempo.

#VIDEO: Asi va la protesta por comida en Bicentenario del Centro Comercial Miranda Guarenas #Venezuela reclaman desde anoche pic.twitter.com/qD0oNNjyXU — Yasmin Velasco (@1Yasminvelasco) January 3, 2018

Desde las 9 de la mañana habitantes de #Guarenas trancaron paso en la autopista sentido Guarenas/ Caracas por falta de comida #3Ene pic.twitter.com/9WrB9zdDM0 — El Pulso.com (@ElpulsoVzla) January 3, 2018

#3Enero “ Tenemos tres meses que no nos llega las cajas Clap. Por favor ya basta de tantas mentiras (…) Éramos cien por ciento revolucionarios, pero con todo esto ya no podemos contar con gobierno, si no trabajamos no comemos”, señaló manifestante en Guarenas. / @GregJaimes pic.twitter.com/OTEJDkdHli — CaraotaDigital (@CaraotaDigital) January 3, 2018

#3Ene “Yo le hago un llamado al pueblo de Venezuela: ya basta, ya debemos despertar todos”, indicó Esmeralda Díaz, habitante de #Guarenas, quien se encuentra en una cola desde las 4 de la mañana para poder adquirir dos kilos de arroz. / Reportó: @GregJaimes pic.twitter.com/7NsooZGrwf — CaraotaDigital (@CaraotaDigital) January 3, 2018

#AlMomento: A esta hora trancada autopista guarenas por vecinos que protestan por falta de agua y comida #3Ene pic.twitter.com/MXlmVSMlVW — Hayber Farias (@HayberF) January 3, 2018

Habitantes de La Pastora, Altagracia y San José en Caracas salieron a las calles para manifestar en contra de los malos servicios y la escasez de agua. Cansado de la desidia un grupo de vecinos cerraron este miercoles el acceso a la Cota Mil por falta de agua.

Cierre vial acceso Cota Mil protesta vecinos de La Pastora. pic.twitter.com/kqZ3djl6ml — @AereoMeteo (@AereoMeteo) January 3, 2018

