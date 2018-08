Huelga general plantean frente al “paquetazo de Maduro”

Paquetazo de Maduro: Factores de la oposición; de Primero Justicia, Voluntad Popular, y el Frente Amplio; reiteraron su convocatoria a protestas en todo el país a partir de hoy; para rechazar impacto de las medidas económicas anunciadas por el Gobierno; en rueda de prensa, desde la Torre Credicard en Caracas. Economistas afirman que el “Paquetazo de Maduro”; devaluó la moneda de un día para otro en 1.300%”.

LLaman a protestas en todo el país ante “paquetazo de Maduro”

El diputado y economista José Guerra advirtió que anuncios presidenciales; “van a exacerbar la hiperinflación y va a reaparecer el fenómeno de la escasez”. “En una panadería, un trabajador ganando dos salarios mínimos; el panadero tenía que vender 25 panes para pagarle al trabajador. Ahora tiene que vender 300 panes. ¿Cómo vende eso para pagarle a un trabajador?”, se preguntó.

“¿Cuáles dólares va a subastar el Gobierno? El BCV no tiene dólares. El sector privado, que no exporta, no va a aportar divisas suficientes, es un absurdo; Paquetazo de Maduro devaluó la moneda de un día para otro en 1.300%”, dijo.

Aumento del 6.000% ya se disolvió”

Guerra alertó que a su juicio “Ya ayer esa plata del aumento de 6.000% de salario nominal ya se disolvió, por lo violento que fue el aumento, la plata para ese aumento va a salir de la emisión de dinero por el BCV sin respaldo, las cuentas no van a dar, el incremento de gasolina, incluso con el subsidio, va a pasar de 100.000%”, agregó.

Por su parte, Pedro Arturo Moreno de la CTV informó que el Frente Amplio se suma a preparar “una huelga nacional ciudadana”. “Basándonos en los preceptos constitucionales y legales que nos hablan de un salario conectado con poder adquisitivo de la canasta básica, tenemos que enfocarnos en una lucha organizada basada en la unidad. Vamos a reconstruir en función de una esperanza de desarrollo, de democracia”, señaló.

Trascender la huelga general

Karen Quintero, vocera de factores políticos del FAVL respaldó también la iniciativa y aseguró que desde mañana 21 de agosto hay jornada de protesta nacional. El tiempo transcurre y es la vida de millones de venezolanos que está en peligro. “Tenemos la certeza de que este tipo de acciones son buenas en la lucha contra la dictadura, la figura de la huelga nacional es trascender la huelga general, para llegar a toda la ciudadanía. La huelga como estrategia de movilización es lo que le proponemos al país”.

Sobre la efectividad del llamado a la calle que opositores están promoviendo, el dirigente Nicmer Evans y miembro del Frente Amplio explicó a PANORAMA que la convocatoria “la hace el gobierno, ese trabajo lo hizo Maduro, profundizó la molestia, el desespero de la gente y nosotros estamos tratando de darle la conducción política, la acción de mañana es para que no se disperse de lo político”.

“La gente quiere paro”

“Estamos haciendo una lectura de lo que la gente está pidiendo, la gente quiere paro, paro, huelga, pero insistimos en que el llamado es a una jornada de protestas en todo el país, hay partidos llamando a paro, pero todos al final creo que suman a protestas, mañana es un primer paso, lo que queremos es que todas esas protestas silvestres tengan ahora un sentido político, que quien salga a protestar porque no tenga agua también lo haga por este paquetazo”, subrayó.

En el transcurso de la tarde, opositores estarán informando de los puntos de concentración a nivel nacional. Mañana además la Asamblea Nacional se activa con una sesión extraordinaria “para explicarle a la población que las medidas de Maduro no van a resolver los problemas que hay”, expresó el parlamentario Guerra de PJ.

ACN/P/Thianny Rodríguez

No deje de leer: El que llena la barriga se olvida del que no come