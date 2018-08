Diputado Juan Guaidó expresó que Maduro debería estar preso

El diputado de la Asamblea Nacional (AN) por el estado Vargas, Juan Guaidó, expresó que el presidente; Nicolás Maduro, debería estar preso por su en el caso Odebrecht.

Después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio lo sentenciara a 18 años de cárcel por delitos de corrupción y legitimación de capitales involucrado al caso Odebrecht y la declaración del presidente de la constructora en Venezuela; Euzenando Prazeres de Acevedo, de haber pagado 35millones de dolarés al mandatario; el diputado cuestiona por qué Maduro no amaneció el día de hoy tras las rejas.

“Maduro no está preso por lo mismo que hoy Juan Requesens tiene 15 días secuestrado en el Sebin. Porque en Venezuela no existe Estado de Derecho. Recordemos que por la misma causa con la que hoy se vincula al presidente está preso Lula Da Silva y en Ecuador está solicitado Rafael Correa”, manifestó Guaidó.

Durante una rueda de prensa; recordó que en la sesión extraordinaria de la AN del día martes respaldaron con unanimidad la sentencia dictada por el TSJ. “Todos los presentes ratificaron el abandono de cargo de Nicolás Maduro y la responsabilidad penal que tiene; luego de que la fiscal penal lo denunció y los magistrados enviaron la sentencia”, precisó.

Guaidó declaró que para proceder correctamente con el mandato del poder legislativo; los cuerpos de seguridad del estado deben brindar su apoyo. El Cicpc, Sebin o la Fuerza Armada deben estar comprometidos para apresar a Maduro por “haber robado al pueblo”.

Gobierno de transición

Aclaró que de darse el arresto del presidente de la República, se tendría que conformar un gobierno de transición porque “muchos se preguntarán cómo vamos a lograr esto; pero con responsabilidad hay que decirles que no hay una solución mágica. No hay forma de nombrar a una persona hoy y que mañana pueda ejercer el mandato que Nicolás Maduro no ejerce como presidente, sino como dictador”.

El diputado considera que deberá existir un debate entre diversos organismos, partidos y gremios del país. Se tiene que consultar al empresariado, a las universidades, al chavismo disidente, a los partidos politicos, a la fiscalía general, a los magistrados en el exilio. Afirma que no puede ser una decisión de dos o tres personas.

ACN/El Nacional

