No dejes de leer: A prosti venezolana se le fue el yoyo en Cartagena (Video)

Ecuador impuso una medida similar el 18 de agosto, por lo que los venezolanos que no tienen un documento válido comenzaron a ingresar al país de forma irregular.

“Vamos hacia Perú. Pasamos varios días esperando una solución en la frontera con Colombia (…) No hay vuelta atrás, devolverse a Venezuela es algo suicida”, dijo Maly Avilés, de 26 años y quien viaja rumbo al sur junto a varios amigos. La tragedia arropa a la mayoría de los venezolanos .

Continue Reading

Publicidad