Gobernador Rafael Lacava: “Se consolida la democracia”

El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, ejerció su voto en el municipio Puerto Cabello.

El mandatario sufragó en la Unidad Educativa Nacional Santa Cruz, parroquia Goaigoaza de la ciudad porteña.

Destacó que, con este proceso electoral se fortalecen las instituciones; y se consolida, una vez más, la democracia venezolana.

“Pese a los ataques e intentos de saboteo”.

Estuvo acompañado del almirante Giuseppe Alessandrello Cimadevilla, comandante

de la Región Estratégicas de Defensa Integral del centro del país (Redi-

Central).

También del general de División, Juan Carlos Du Boulay, comandante de la

Zona Operativa de Defensa Integral en el estado Carabobo (ZODI); y el alcalde

del municipio Puerto Cabello.

Transparencia y rapidez del proceso

El gobernador Lacava destacó la transparencia y rapidez del proceso electoral número 24 en el que se elegirá al Presidente de la República.

“Hoy es un día donde se vuelven a fortalecer las instituciones democráticas

de nuestro país, le comentaba al Almirante Alessandrello que lo tengo a mi derecha y al General Do Boulay y alcalde de Puerto Cabello, Juan Carlos Betancourt, lo orgulloso que me siento de ser venezolano, lo orgulloso que me siento de ver consolidada la democracia venezolana”, dijo.

Asimismo aseguró que, “a pesar de los innumerables ataques e intentos por

sabotear este proceso electoral, hoy los venezolanos y las venezolanas

podemos, repito, no solamente cumplir con la Constitucional de la República

Bolivariana de Venezuela sino que podemos cumplir con un derecho y con un

deber que tenemos como venezolanos”.

Igualmente destacó que en cualquier parte del mundo la democracia

depende de sus instituciones y de la sociedad que dirime sus diferencias a

través del ejercicio del voto.

“Hoy felicito, una vez más, al pueblo venezolano, felicito una vez más al

poder electoral, un poder que ha generado año tras año la posibilidad de que

los venezolanos podamos decidir en paz, a través del voto, directo y secreto,

el futuro de nuestra sociedad y nuestro país”, manifestó orgulloso.

Igualmente agradeció al Plan República y a la Fuerza Armada Nacional

Bolivariana, por garantizar la paz y el normal desarrollo del proceso electoral.

Marlene Piña Acosta/ACN

