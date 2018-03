Chris Froome volverá a la competición en Andalucía

El británico Chris Froome regresará el miércoles 14 de febrero a la competición, participando en la Ruta del Sol en Andalucía, en un clima de polémica tras la revelación en diciembre de un control antidopaje anormal que ha llevado al ciclismo a sus fantasmas del pasado.

Reglamentariamente, Froome tiene derecho a correr porque la sustancia detectada en el control anormal, el Salbutamol (un antihistamínico) no conlleva suspensión provisional, pero sigue a la espera de una decisión de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

El hecho de que Froome vaya a competir ha creado cierto malestar en el pelotón y numerosas personalidades se han mostrado contrarios a que el británico compita.

Incluso el presidente de la UCI, David Lappartient, pidió al cuádruple ganador del Tour de Francia que se mantenga al margen de la competición mientras no se resuelva su caso porque la defensa del corredor aún no ha presentado el informe científico que podría supuestamente explicar el resultado anormal.

Indiferente a esta polémica, Froome (32 años) regresará a la competición el miércoles en el sur de España, el mismo país en el que dio el resultado anormal en un control realizado durante la Vuelta el pasado 7 de septiembre.

“Preparado para embarcar para la Ruta del Sol. Quiero agradecer a todo el mundo por el apoyo y la paciencia mostrada en este periodo difícil”, tuiteó Froome el martes.

“Hago todo lo posible por asegurarme que las cosas se resuelvan lo antes posible. ¡Me muero de ganas porque la temporada comience!”, añadió el británico, que no ha vuelto a correr de manera oficial desde el Mundial del pasado mes de septiembre.

Kilómetros de rodaje

Sobre el papel, Froome figura entre los aspirantes a la victoria en esta Ruta del Sol, una carrera que ya ganó en 2015 y que acabará el domingo con una contrarreloj individual que le va como anillo al dedo.

“Chris Froome es nuestro líder”, comentó su compañero holandés Dylan van Baarle en conferencia de prensa. “Creo que está en buena forma, ha trabajado mucho en los entrenamientos en Sudáfrica. Veremos durante la carrera cómo va pero yo creo que se sentirá bien”.

Antes, el jueves acabará en el Alto de las Allanadas, la única etapa con final en montaña.

Si Froome acaba siendo absuelto, este regreso a la competición es indispensable para el británico, que necesita sumar kilómetros de cara a su gran objetivo de esta temporada: participar y ganar el Giro de Italia (en mayo) y el Tour de Francia (en julio), en el que podría igualar el récord de cinco victorias.

En cambio, si acaba siendo sancionado, es posible que el palmarés de la Ruta del Sol tenga que ser modificado a posteriori. Pero a Froome también se le espera en el terreno mediático en Andalucía, ya que será su primera aparición pública desde la revelación de su caso.

Si no participa este martes en la conferencia de prensa oficial de la carrera, podría tomar la palabra el miércoles, antes o después de la etapa.

“Espero que la gente entienda que hay límites a lo que yo puedo decir durante el proceso aún en curso, pero no hay nadie más interesado que yo en hacer avanzar las cosas lo más rápidamente posible”, aseguró el británico en un comunicado la semana pasada.

