Garbiñe Muguruza debutó victoriosa en Doha

La hispano-venezolana Garbiñe Muguruza, cuarta favorita, derrotó por 6-3 y 6-4 a la china Ying-Ying Duan, en la segunda ronda del Torneo de Doha tras hora y cuarto de permanencia en la pista.

Muguruza, que regresaba a las pistas tras su derrota en la segunda ronda del Abierto de Australia, comenzó perdiendo su servicio en el primer juego del primer set para luego apuntarse los cuatro siguiente, y cerrar la manga por un claro 6-3 en 37 minutos.

La historia del segundo set fue bastante parecida, con Duan ganando el primer punto con su servicio, y Muguruza anotándose los cinco juegos siguientes.

La caraqueña se relajó demasiado y llegó hasta el noveno juego en el que derrochó hasta cinco bolas de partido, y tuvo que esperar hasta el décimo juego, ya con servicio propio, para en la octava oportunidad anotarse la victoria por 6-4.

Fue el primer partido de Conchita Martínez como parte del equipo técnico de Muguruza.

.@GarbiMuguruza is up and running at @QatarTennis!

HIGHLIGHTS–> https://t.co/0GoOizejjJ pic.twitter.com/FR2yb6N4Q0

— WTA (@WTA) 13 de febrero de 2018