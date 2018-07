Froome y Quintana se retan en otro duelo por el Tour de Francia

No deje de leer: Trotamundos golpeó primero ante Bucaneros

Atención también al colombiano Rigoberto Urán (Education First, 31 años), segundo en 2017, y en menor medida el esloveno Primoz; Roglic (LottoNL-Jumbo, 28 años), el danés Jakob Fuglsang (Astana), el ruso Ilnur Zakarin. Mención especial al colombiano de 22 años; Egan Bernal, la última joya cafetera que será pieza vital para Chris Froome.

Se retan Froome y Quintana, solo que este último no fue al Giro para preparase de cara a la máxima; prueba por etapas del mundo. Hace unas semanas ganó una etapa de la Vuellta a Suiza.

Es este un gran reto para ambos, pero sobre todo para el actual campeón, que ya lo pitan en las; calles parisinas y aún no comienza estos.

