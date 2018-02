Félix Hernández se lesionó en primera salida de pretemporada

“El Rey” no tuvo suerte en su primera aparición en los entrenamientos primaverales, previos a la campaña 2018 de las Grandes Ligas. El lanzador venezolano, Félix Hernández, tuvo que abandonar el montículo en un encuentro de pretemporada entre los Marineros de Seattle y los Cachorros de Chicago, luego que recibiera un pelotazo en su hombro.

El derecho, quien se recupera de múltiples lesiones en su brazo de lanzar -que menoscabaron su desempeño en la pasada zafra-, enfrentó apenas a seis bateadores antes que el receptor Víctor Caratini despachase una línea que impactó justamente en el antebrazo del carabobeño.

En 1.1 episodios de labor, permitió una carrera y abanicó a dos rivales.

Horas después del hecho, fuentes confirmaron que los exámenes médicos realizados al grandeliga dieron negativo a lesión, pero se mantendrá “día a día”.

Felix Hernandez exits his start in obvious pain after being struck on the right elbow by a line drive. Video of the play in the post. https://t.co/eQA1QgaEPY pic.twitter.com/afe4f3xaIX

— Ryan Divish (@RyanDivish) 26 de febrero de 2018