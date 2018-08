Película “La Familia” representara a Venezuela en los Oscar

La película “La Familia” fue seleccionada por el comité venezolano para representar a Venezuela en los Premios Oscar. El filme dirigido por Gustavo Rondón disputará una nominación en la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa.

La elección se dio el pasado 22 de agosto, cuando el comité; que está conformado por miembros de la Asociación Nacional de Autores Cinematográficos (ANAC); tomó la decisión de elegir la cinta por su “contundente guión, claridad estética y precisa ejecución”.

“La Familia” está protagonizada por Giovanny Garcia y Reggie Reyes; esta cuenta la historia de un padre y su hijo, que tras un hecho violento deben huir de los barrios de Caracas; este viaje que emprenderán les cambiará el rumbo de sus vidas.

La película fue estrenada el año pasado en el reconocido Festival de Cannes. Ha sido galardonada con el Abrazo a la Mejor Película del Festival de Biarritz en Francia; Premio a la Mejor Película y Premio de la Critica en el Festival de Miami de este año; así como el Premio a la Mejor Película Latinoamericana del Festival de Mar del Plata en argentina el año pasado. También obtuvo seis premiaciones en el Festival del Cine Venezolano celebrado en Mérida el junio pasado.

La Familia deberá competir con filmes de todo el mundo para estar en el grupo de nueve preseleccionados; que dará a conocer la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Hollywood en los próximos meses. Posteriormente se reducirá la cifra a cinco nominaciones finales que participarán la noche del evento.

Oscar Isaac critica la Mejor Película Popular

El actor Oscar Isaac, reconocido por interpretar a Poe Dameron en la nueva trilogía de Star Wars; criticó el nuevo premio que la Academia anunció hace semanas. Bajo su criterio es una decisión “bastante estupida”.

“No lo entiendo. No he leído las reglas del asunto. Parece bastante tonto, pero supongo que está por encima de mi rango”, expresó el actor.

Isaac continuo diciendo que “realmente no entiendo lo que significa. ¿Quién acepta el premio? ¿Cuál es el criterio para eso? ¿Se basa en la taquilla? No lo entiendo. Pero la verdad es que, quiero decir, no lo hago en general. La razón por la que las personas obtienen premios y por qué no lo hacen ahora es una pendiente resbaladiza. Otra categoría parece un poco sin sentido, pero tal vez no más que el resto”, finalizó

ACN/El Universal/Fotogramas

