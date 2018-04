Expulsados jugadores del Zulia FC por maltrato animal

Real Madrid hizo los deberes y pese a las ausencias de futbolistas capitales se impuso con comodidad a la UD Las Palmas (0-3), antes de encarar el próximo martes en Turín la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones ante Juventus.

El conjunto blanco aprobó el examen y dejó encarrilada su victoria ya al descanso, con goles de Bale y Benzemá (de penalti), en el partido 400 del francés con el Madrid, un triunfo que aseguró nada más volver del descanso el propio Bale, también desde los once metros, y con la única noticia negativa de la lesión de Nacho Fernández en el primer tiempo.

Ante el inminente choque con la Juve, Zidane se dejó en Madrid a Cristiano Ronaldo, Ramos, Marcelo, Tony Kroos e Isco, además del sancionado Dani Carvajal, pero no quiso correr riesgos y puso al resto de habituales titulares en un once inicial reconocible, en particular de centro del campo hacia adelante.

El resultado le permitió a Zidane guardarse para Champions a sus escuderos Casemiro y Modric, aún con media hora de juego por delante, propicia para el lucimiento de determinados futbolistas, pero Benzema perdonó su doblete, y Bale su particular ‘hat-trick’ en ocasiones diáfanas.

La ansiedad de Las Palmas fue tal que incluso Erik Expósito mandó a las nubes un balón que había interceptado tras un grave error de Keylor Navas.

EFE | ACN