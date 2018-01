Encuentran vivas a 16 personas del naufragio venezolano

Este viernes se conoció que 16 personas que estaban a bordo de la embarcación que naufragó en las costas de Curazao fueron encontradas vivas.

De los 16 hasta ahora sobrevivientes de esta tragedia, once se encuentran resguardados por las autoridades de Curazao. “Tenemos 11 personas que ya los familiares nos confirmaron que están resguardados” expresó a The Associated Press, Gregorio Montaño, director regional de Protección Civil en Falcón. El funcionario, detalló que estos venezolanos están bajo el cuidado de los funcionarios de la isla porque intentaron ingresar al país de manera ilegal.

Además, hizo saber que de estas 16 personas que fueron localizadas, dos se encuentran recluidos en un centro de salud debido a las lesiones que sufrieron cuando la embarcación impactó con las rocas y se hundió.

No lograron sobrevivir a la tragedia

Hay que recordar que autoridades holandesas confirmaron este miércoles que habían hallado los cadáveres de cuatro personas en una playa del norte de Curazao.

Estos cuerpos forman parte del grupo de 30 balseros que se trasladaban en una lancha que chocó con las rocas y que zozobró, quedando totalmente destruida.

En el momento, los funcionarios de ese país, explicaron a medios locales que presumían eran venezolanos; pero este viernes las nacionalidades de los muertos han sido confirmadas. Son venezolanos y jóvenes, pues las edades de los dos hombres y dos mujeres oscilan entre 22 y 24 años.

Así lo hicieron saber sus familiares quienes a través de fotografías enviadas por autoridades de la isla a Gregorio Montaño, , identificaron a sus parientes occisos.

Montaño, confirmó que la embarcación partió la noche del martes desde la población de San José de la Costa, en el estado costero de Falcón.

Vale mencionar que este hecho ocurre en el marco de la medida de cierre de fronteras con las islas antillanas que tomó el mandatario nacional, Nicolás Maduro.

