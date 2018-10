Emboscar a la tribu será la misión de sus siete adversarios

Emboscar a Caribes de Anzoátegui será la misión de sus otros siete adversarios y uno de ellos lo visita hoy (6:00 pm) Águilas del Zulia, en lo que será la inauguración oficial de la LVBP 2018-2019, en el estadio Alfonso “Chico” Carrasquel, en la edición 74 de la pelota criolla en homenaje a Domingo Carraquel.

Omar López tendrá y su tribu saldrá con el “cuchillo entre los dientes” y no es para menos en una temporada donde Venezuela será sede de la Serie del Caribe, en febrero de 2019 en Barquisimeto.

Ahora con su base ofensiva criolla casi desde el principio comandada por Alexi Amarista, Luis Sardiñas, Willian Astudillo, Niuman Romero, René Reyes y Luis Jiménez, a la espera de otras caras como Balbino Fuenmayor, Tomás Telis y Rafael Ortega, pues querrá golpear desde temporada.

Solo ayer lograron hacerse de los servicios del zurdo Wilfredo Ledezma a cambio desde el Zulia por el también lanzador Luis Cedeño.

A no dejarse emboscar

La tribu que en la temporada regular de 2017-18 finalizó quinto (32-31), liquidó la postemporada en 12 juegos, al vencer en los playoffs a Navegantes del Magallanes (4-1), luego en semifinales a Leones del Caracas (4-1) y cerró con broche de oro a expensas de Cardenales de Lara (4-2).

Para el primer encuentro anunciaron desde la lomita a Daryl Thompson, pero se espera que los otros abridores sean Carlos Teller y Yeiper Castillo. Lo que indica que no será nada fácil emboscar a los orientales.

Importados: Daryl Thompson (PD), Víctor Capellán (PD), Carlos Teller (PZ), Misael Siverio (PZ), Dan Minor (PD), Hunter Cervenka (PZ), Akeem Bostick (PD), Ralph Garza (PD) y Ryan Hartman (PZ).

Sin nido al principio, pero quieren volar algo

Su rival que saldrá a embocar en la primera fecha será Águilas del Zulia, divisa que dirige Lipso Nava, que tendrá su primer escollo, esta vez extra deportivo, porque será hasta el 31 de este mes cuando pueda debutar en su nido de Maracaibo, al no pasar la prueba de MLB por tercera ocasión,

A eso se le agrega que el que sería su abridor del primer día el dominicano Logan Durán se lesionado y su puesto lo tomará el derecho y su compatriota Charle Rosario.

Sexto en la ronda regular (31-32), pero se quedó en los playoffs ante Cardenales de Lara (4-1)

Importados: Tito Polo (OF), Zach Huchins (Utility), Carlos Moncrieff (OF), Dariel Álvarez (OF-PD), Logan Durán (PD), Charle Rosario (PD), Rainer Roibal (PD), José Piña (PD).

Leones a buscar la 21va. corona

El Estadio Universitario de la UCV en Caracas albergará el choque de los llamados “Rivales Modernos”, los Leones, que recibirán la vista de los Tiburones de La Guaira (1:00 pm).

Mike Rojas, manager de los “melenudos” contará con Franklin “El Guti” Gutiérrez, Jesús Guzmán. Raymon Cabrera, Eduard Pinto, Wilfredo Tovar, entre otros.

Leones fue tercero durante la temporada regular (35-28) y fue eliminado en semifinales por Caribes (4-1).

Rojas le dará la confianza para este primer cotejo al derecho Luis Díaz.

Importados: Harold Ramírez (OF), Dylan Unsworth (PD), Matt Pearce (PD), Adalberto Flores (PD), Miguel Mejías (PD), Manny Correa (PD), Michael Peoples (PD) y Anthony Marzi (PD).

“Ozzie” en su tercers oportunidad con Tiburones

Por su parte, Tiburones, que por tercera ocasión contarán desde el banco con Oswaldo Guillén, no avanzó a la fase definitiva al culminar en el octavo lugar.

“Ozzie” basará su rotación en estas primeras de cambio Anthony Lerew, quien será el que tome la pelota en este primer juego. Pero también tiene entre sus filas a Jonathan Albaladejo, David Kubiak, Gustavo Armas y Antonio Noguera.

También contará con los grandeligas Héctor Sánchez (receptor, designado), el cerrador Gregory Infante, además de Teodoro Martínez (LF), Samir Dueñez (1B), Heiker Meneses (SS), Junior Sosa (CF), entre otros.

Más adelante se espera por José “Cafecito” Martinez tambien se uniforme.

Importados: Jhonathan Albaladejo (PD), Yeison Asencio (OF). Anthony Larew (PD), Julio César González (IF), Benntt Parry (PD), David Kubiak (PD) y Scott Shuman.

Cardenales con doble misión

Cardenales de Lara, que logró el primer lugar en la ronda regular y culminó como subcampeón de la zafra, recibirá a Bravos de Margarita en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto (4:00 pm).

El subcampeón de la campaña 2017-18, tiene dos metas en la agenda, lograr el campeonato y defender en la Serie del Caribe que se disputará en su estadio crepuscular.

Su manager José Moreno contará con peloteros como Juniel Querecuto, quien es llamado a tomar la batuta de estos “pájaros rojos”, pero también de otros criollos como lo es el veterano de mil batallas José “El Hacha” Castillo,Jesús Montero y repite a varios importados que dieron la talla, como son los casos de Henry Urrutia y Rangel Ravelo.

El abridor para este primer desafío será el derecho Williams Pérez.

Importados: Henry Urrutia (OF) Henry Urrutia (OF), Alejandro DeAza (OF), Rangel Ravelo (1B-OF), Akeel Morris (PD), Ryan Kelly (PD), Jorge Martínez (PD) y Ricardo Gómez (PD).

Bravos a dar una mejor impresión

Los insulares de la mano de Henry Blanco quieren dar el gran golpe, más cuando llega por primera vez a; dirigir desde el primer día, algo que no sucedió en las últimas tres campañas por su trabajo en Estados Unidos.

Ahora con la experiencia de ser el coach de bullpen de Nacionales de Washington tiene una escuadra muy pareja en; todas sus líneas, con Daniel Mayora, Francisco Díaz, Luis Castro, Yorman Rodríguez, los lanzadores Omar Poveda, Omar Bencomo Jr., entre otros.

Los margariteños fueron séptimos en la regular por lo que no pasó a los playoffs.

También tendrá un escollo extradeportivo, su estadio Nueva Esparta no tiene luz artificial y sus juegos, por ahora se disputarían desde las 2:00 de la tarde.

El encargado de abrir será Omar Bencomo Jr, quien en la pasada campaña dejo foja de 5-7 con 4.42 de efectividad en 14 aperturas.

Importados: Cole Stutgeon (OF), Rynee Harper (PD), Dietrick Enns (PD), José Rojas (IF), Logan Darnell (PZ), Rudy Flores (1B) y Olmo; Rosario (OF).

A saber…

.- 12 millones de dólares recibirá la LVBP para eta temporada la mayor parte procedente de PDVSA Y Bandes.

.- La seguridad será reforzada antes, durante y después de cada juego además los equipos serán vigilados en sus viajes.

.- Mismo formato: Clasifican seis. Postermporada con llaves de playoffs (1-6; 2-5; 3-4). juego de comodín entre los dos mejores perdedores; semifinales y final a siete juegos.

.- Rosters semanales de 32 y de 26 jugadores por juego.

.- Solo seis visitas al montículo podrán hacerse en un juego de nueve entradas.

.- Magallanes,Cardenales y Tigres jugarán entre semana de local a partir de las 7:00 pm. el resto (Caribes, Bravos, Águilas; Tiburones y Leones) lo harán desde las 6:00 pm.

.- Programa antidopaje más estricto y se reforzó el Código de Ética.

.- Transmitirán entre 80 y 90% de los juegos por televisión abierta (Meridiano TV, Tves) y por cable ((IVC, DirecTV y; Globovisión).

Primera jornada

Hora Equipos Ciudad

1:00 pm Tiburones-Leones Caracas (DirecTV)

4:00 pm. Bravos-Cardenales Barquisimeto (TVES)

5:30 pm. Tigres-Magallanes Valencia (TLT)

6:00 pm Águilas-Caribes Puerto La Cruz (IVC)

ACN/MAS/Agencias

No deje de leer: LVBP 2018-19: Buque magallanero zarpa desde su puerto ante Tigres (+ vídeo)