Crisis de materia prima salpica a empresas del Estado

La falta de materia prima, no solo afecta a las empresas privadas venezolanas, sino también a las del Estado. Ely Montañez, dirigente sindical de la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria Metalúrgica, indicó que varias compañías del Gobierno están paradas porque no cuentan con insumos.

El representante laboral aseguró que la mayoría de las empresas, ubicadas en Ciudad Guayana pertenecientes al grupo siderúrgico; están inoperativas. “Las pocas que están trabajando, laboran a 20% de su capacidad”.

La misma situación se observa, en Sidetur de Valencia, la cual está paralizada desde que arrancó el año. Indicó que no solo las empresas de está área están afectadas, pues Pequiven, no están despachando la Uria; porque no cuentan con las bolsas plásticas, lo cual afecta al sector, agroindustrial.

Señaló que en la lista, también se incluye la empresa Petrocasa, compañía que paró sus operaciones luego de los comicios del pasado 20 de mayo; por falta de la materia prima. “Los trabajadores están en sus casas, con salario”

Industria automotriz está 90% paralizada

El dirigente también hizo referencia sobre la situación que vive la industria automotriz, manifestando que la mayoría de las ensambladoras están paradas; por falta de materia prima. La maleza está cubriendo las instalaciones, esta situación afecta al sector autopartistas.

Montañez dijo que es necesario recuperar el aparato productivo nacional y la única forma de lograrlo; es através del diálogo.

“El Gobierno debe sentarse con todos los actores, sin tomar en cuenta los colores políticos. En estos encuentros debe incluirse a empresarios y trabajadores organizados, para que el país pueda salir adelante”.

Indicó que debe reactivarse el aparato productivo, para poder generar empleos y bienes de consumo para la población venezolana.

“La única salida que tiene el país, es el diálogo sincero para que se resuelvan los grandes problemas que afectan a la nación”.

MCO/ACN

No deje de leer: 80% de los trabajadores de Corpoelec Carabobo cumplieron el paro