Carabobo será sede del XIII Encuentro Popular de Teatro Latinoamericano

Ángela Ponce, Miss España, la primera Transgénero en participar en el Miss Universo, respondió a Osmel Sousa su apoyo ante la ola de criticas que ha recibido por representar a su país en ese certamen donde solo concursaba el género femenino por naturaleza.

La controversial concursante le escribió al Zar de la Belleza que lo admira y respeta. Sin embargo, aclaró que su cariño hacia el hacedor de misses no está relacionado con el apoyo que él manifestó hacia ella, sino que es un sentimiento que ha mantenido hacia Sousa desde hace tiempo.

Ángela Ponce admira a Osmel Sousa

No obstante agregó que ahora, además de su admiración se ganó su respeto. El venezolano de raíces cubanas sorprendió a sus seguidores en Instagram al salir en defensa de Ponce. “Esa niña nació mujer, y gracias a la ciencia médica llegó a donde pertenece. Porque la debemos discriminar si ella es mujer y se siente mujer”, escribió el experto en misses.

A lo que la Miss España respondió; “Desde siempre he admirado tu genialidad, pero ahora te has ganado mi respeto y mi corazón; no por la defensa que haces de mi; sino porque por tu apoyo y valentía millones de personas como yo en el mundo sienten que no estamos solos”. Desde que Ángela obtuvo la corona de Miss España surgieron tanto halagos como criticas.

Los medios de comunicación fijan su atención en esta joven de 27 años de edad, que sin tocar el escenario del Miss Universo; ya se posiciona entre las más populares. Una tarea ardua le espera a la representantes del resto de los países que deben competir con una española que revolucionó el certamen de belleza más importante del mundo.

La europea ha confesado en entrevistas que la clave de su éxito en su transformación fue el apoyo de su familia, pues nunca le impusieron alguna preferencia sexual al ver que ella se sentía mujer.

Este es el mensaje de Ángela Ponce hacia Osmel Sousa:

“Desde siempre he admirado tu genialidad, pero ahora te has ganado mi respeto y mi corazón. No por la defensa que haces de mi realidad; sino porque por tu apoyo y valentía millones de personas como yo en el mundo sienten que no estamos solos, que somos una verdad y que tenemos derecho a realizar nuestros sueños y ser felices. Gracias, Osmel”.

