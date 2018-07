Bellezas venezolanas exitosas en el exterior

No deje de leer: http://acn.com.ve/edgar-ramirez-premios-emmy/

Venezuela siempre se ha caracterizado por la exuberante belleza de sus mujeres, por esta razón es el segundo país que más coronas de Miss Universo ha ganado, pero no son exitosas únicamente en el famoso concurso de belleza, también logran relevancia como actrices, presentadoras de televisión o modelo. Aquí les mostramos las hermosas venezolanas que triunfan en el exterior.

