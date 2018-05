El Astroboy José Altuve avisa que va por otro título de bateo

El Astroboy José Altuve fue uno de varios de los protagonistas criollos en la última jornada de las Grandes Ligas; por convertirse en el séptimo pelotero de la llamada era moderna de las mayores en ligar 10 imparables o más; en forma consecutiva.

Altuve no pudo evitar la caída de Astros de Houston ante Indios de Cleveland 10-9 en 14 largas entradas celebradas; en el Progressive Field, pero el Astroboy se dio banquete de 6-4 y en el décimo pudo llegar a 11; turnos pegando cohetes, pero se atravesó el guante de Rajai Davis que le decapitó la marca en el noveno capítulo.

El camarero, Más Valioso de la Liga Americana, con tres títulos de bateo en su alforja, dos en forma consecutiva; le había dado “hasta con el tobo” al pitcheo indígena-

Seguidilla desde el viernes

Arrancó la seguidilla el viernes al irse de 5-2, esos dos fueron tubeyes, el 13 y 14 de la campaña; el sábado se fue de 4-4, que incluyó su tercer jonrón de la temporada y ante su compatriota Carlos Carrasco; triple (2) y le faltó el doblete para la escalera.

El domingo, hit en el primer turno, otro cohete en el cuarto, tubey en el sexto y hit en el; octavo para dejar atrás su propia marca impuesta el 23 y 24 de julio de la campaña pasada cuando; le repartió leña a Orioles de Baltimore y Filis de Filadelfia con cuatro sencillos, un cuadrangular y tres dobles.

Astroboy concentrado

José Altuve se concentra en cada turno y lo demuestra al referirse a la marca o mejor dicho a cómo; van llegando.

“Uno no piensa en los hits, yo no ando contando los hits, uno anda tratando de ganar juegos. Creo que; después de dos juegos, mis compañeros me dijeron, Oh, tienes 10 hits. Manifestó el porteño. “ Uno se queda como,Ok; estuvo divertido. Pero en el medio del juego es difícil pensar, Oh, llevo 1, 2, 3, 4…” resaltó a las Mayores.com.

Pero las marcas están para romperlas y Altuve se quedó a dos del récord de todos los tiempos, impuesta por; tres pelotero Walt Dropo, Tigres en tres juegos entre 14 y 15 de julio de 1952. Pinky Hihhins (Medias Rojas; 1938) y Johnny Kling (Cachorros, 1902).

El ultimo, pero con 11 cohetes fue Dustin Pedroia con 11. Hay otros con 10, Mat Díaz, Andre Ethier, Jake Gettman, Ed Konetchy y Bip Roberts.

Más registros

Otro dato, aportado por Ignacio Serrano, es que el Astroboy tiene 27 juegos con cuatro imparables, que deja atrás la; marca Jeff Bagwell.

Extendió su monarquía de juegos con dos o más imparables a 268. Líder en hit en la temporada con 73; cuarto en average .330 (subió 22 puntos al irse de 12-10 en tres juegos).

Cabe recordar que el Astroboy suma cuatro campañas al hilo con 200 o más hits y está a 27 de la centena cuando apenas está por cerrar el segundo de los cuatro mes de la temporada regular.

De no ser Jugador de la Semana, está cerca, porque en los últimos siete encuentros ligó de 32-14 (.438 AVE); siete anotadas, un jonrón (3), ocho fletadas (28), cuatro estafadas (6).

ACN/MAS

