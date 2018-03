Artista icono de Viña del Mar Miguel Bosé en su 12ava presentación, el cantante hizo vibrar la Quinta Vergara con sus grandes éxitos en el Festival de Viña del Mar. El español obtuvo el reconocimiento de la alcaldía de Viña del Mar por su doceava presentación en el espectáculo musical y en cuanto apareció en el escenario dejó claro a su público que esa sería su noche. Desde su primera vez en Viña del Mar, en 1981, el español sorprendió con su desplante y magnetismo al ritmo de ya clásicos como “Morir de amor”.

De eso han pasado casi 40 años y la mística que emanó en la que fue su décima presentación en Viña, se mantuvo intacta. Fueron poco más dos horas de show donde el español repasó lo más conocido de su repertorio musical de 4 décadas.

Tuvo momentos de baile y goce con “Nena”, otros más íntimos como la romántica “Amiga” e instancias de melancolía para recordar a su fallecida sobrina, Bimba Bosé con “Como un lobo”. Sus canciones, desde las más nuevas hasta las más antiguas, fueron coreadas por personas de todas las edades, incluidos niños, a los que poco le importó la calidad vocal del artista, que con el transcurso de su presentación dio a entender que enfrentaba un resfrío.

La décima presentación de Bosé vino acompañada de un reconocimiento especial. Tuvo el honor de ser condecorado como el primer Artista Ícono del Festival de Viña, premio del que fue informado ayer en una íntima ceremonia celebrada en el Hotel Sheraton, donde además fue declarado Hijo Ilustre.

“No sería nadie por mucho talento, por muchas inspiraciones del universo, si no hubiese tenido la fidelidad, la apuesta de ustedes por una forma, una apuesta en la música”, expresó Miguel Bosé tras ser honrado por la alcaldesa de Viña del Mar Virginia Reginato y los animadores Rafael Araneda y Carolina de Moras. “Gracias a todos vosotros, gracias por tanto. Gracias por este premio Ícono y yo no sé si a alguien le darán más tiempo de venir más veces. Si me entero, parecerá un accidente. Gracias, Viña. Gracias a todos”, agregó en tono de bromas antes de cerrar con el tema “Te amaré”.

Con Miguel Bosé abriendo la edición 2018 de Viña del Mar, Chilevisión marcó 31,2 puntos de rating online (no definitivo) entre las 21:42 y 23:52 horas, con peak de 44 unidades a las 00:21. En segundo lugar se ubicó Mega con 13,4 en el mismo horario, TVN con 4,4 y Canal 13 con 3,8 puntos.

ACN/diarios

