Alicia Machado sorprende a muchos por ser una “Cougar”

La gente buena de Maracay 🙌 #Repost @mvlatalent with @get_repost ・・・ Gorgeous @machadooficial and handsome @gabrielcorrea.oficial at last night’s CO/LAB event! 📸 . . #missuniverse #missvenezuela #mistervenezuela #mistersupranational #aliciamachado #gabrielcorrea #model #actress #actor #losangeles #dtla #hollywood #weho #venezuelans #beverlyhills #mvlatalent

A post shared by Gabriel Correa (@gabrielcorrea.oficial) on Feb 25, 2018 at 7:32pm PST